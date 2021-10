Door Nederland gezochte misdadiger (37) deed gruwelijke dingen in kamp Libië

uit rechtbank ontsnaptDe door Nederland gezochte mensensmokkelaar Kidane Zekarias Habtemariam (37) heeft migranten die Eritrea en Libië probeerden te ontvluchten, op gruwelijke wijze mishandeld. Dat vertelde een van zijn vele slachtoffers gisteravond bij Opsporing Verzocht . ,,Kidane sloeg je als je niet had betaald, maar ook wanneer hij daar gewoon zin in had.”

Habtemariam is gisteren door Nederlandse justitie op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Het gaat om een van ‘de wreedste en meest beruchte mensensmokkelaars ter wereld’, aldus de politie. De 37-jarige man wordt gezocht voor onder meer grootschalige mensenhandel van mensen uit Eritrea naar Europa en Nederland, en voor witwassen.

Kidane zou leiding geven aan een criminele organisatie die zich richt op migranten uit Eritrea. ,,Uit een groot internationaal onderzoek van de Koninklijke Marechaussee komt naar voren dat de organisatie uit financieel winstbejag Eritreeërs die onder meer naar Nederland reizen mishandelt, afperst, ontvoert en verkracht. Tegelijkertijd wordt hun familie in Nederland afgeperst”, meldt het OM.

Ontsnapt

De man is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege mensensmokkel, maar hij wist eerder dit jaar tijdens de rechtszaak tegen hem in Ethiopië te ontsnappen. Waar Kidane nu is, is onbekend. Nederland wil de beruchte mensensmokkelaar ook berechten voor de feiten met een Nederlandse link. Volgens het OM zou het voor het eerst zijn dat een dergelijke berechting plaatsvindt.

,,De marechaussee is op zoek naar tips en informatie die kunnen leiden tot aanhouding van Kidane, zodat hij hier vervolgd kan worden voor de criminele activiteiten waarbij duizenden slachtoffers onder mensonterende omstandigheden werden gesmokkeld en uitgebuit.”

Quote Je wordt geslagen totdat je voor je reis hebt betaald. Dat deden ze door met een kabel of stok op je natgespo­ten lichaam te slaan Een slachtoffer van Habtemariam

Huid ontveld

Een deel van de Eritreeërs in Nederland heeft tijdens hun reis met de praktijken van Kidane te maken gehad. Veel slachtoffers overleven de reis naar Europa niet. Degenen die wel aankomen, perst Kidane vaak af door ze geld te laten betalen voor een volgend familielid dat onderweg is naar Europa.

Eén van zijn slachtoffers, die uit veiligheidsoverwegingen anoniem blijft, vertelde gisteren bij Opsporing Verzocht over zijn ervaringen met de voortvluchtige misdadiger. ,,Ik zat in Libië in een van zijn kampen. Dat was afschuwelijk. Je wordt geslagen totdat je voor je reis hebt betaald. Dat deden ze door met een kabel of stok op je natgespoten lichaam te slaan. Daardoor wordt je huid ontveld.”

De jongeman, die op dat moment slechts veertien jaar oud was, heeft naar eigen zeggen veel zien gebeuren. ,,Sommige reisgenoten heb ik dood zien gaan”, zegt de migrant, die met eigen ogen zag hoe Habtemariam tegen zijn reisgenoten volledig tekeer ging. ,,Soms als één persoon iets had gedaan wat niet mocht, werden we met z’n allen gestraft. Dat deed hij door ons bijvoorbeeld uit te hongeren. Deze man hoort niet vrij rond te lopen. Voor mij is dit allemaal achter de rug, maar mijn broeders en zusters zitten nog in die kampen.”

Quote De man is losgesla­gen, een monster. Ik heb elke vorm van wreedheid gezien Fuad Bedru, ex-kampgevangene

Omgekocht

Habtemariam zou volgens geruchten zijn ontsnapt nadat hij een beveiliger had omgekocht. ,,Zo gaat het helaas in Ethiopië”, zei een ander slachtoffer vorig jaar tegen Middle East Eye. ,,Met geld koop je hier een uitweg.” De migrant, die ook vanwege zijn veiligheid anoniem wil blijven, was in de wolken toen Habtemariam werd aangehouden. ,,Natuurlijk was ik blij. Kidane was verantwoordelijk voor zoveel dood en leed. Maar ik was naïef om te denken dat we gerechtigheid zouden krijgen.”

Fuad Bedru, een andere overlevende, durft bij hetzelfde medium wel met naam en toenaam zijn verhaal te vertellen. Hij bracht meer dan zes maanden door in een gevangenkamp, waar hij naar eigen zeggen door Kidane is gemarteld. Dat ging door tot het moment dat zijn familie een enorm bedrag betaalde. ,,Kidane woont in een huis naast het kamp. Hij kwam naar ons toe als hij zin kreeg om iemand in elkaar te slaan. De man is losgeslagen, een monster. Ik heb elke vorm van wreedheid gezien. Kidane en zijn bende baden in het bloed. Iemand doden betekent niets voor hen.”

De afranselingen waren genadeloos, vertelt Esube Mesele, een andere overlevende. ,,De enige keer dat je naar buiten mocht en zonlicht en lucht te zien kreeg, was wanneer Kidane je opriep voor een pak slaag.” Een vrouwelijke migrant zegt door Habtemariam met de dood te zijn bedreigd, als ze hem geen 4000 euro aan losgeld zou betalen. Ze werkte een jaar lang onder dwang in een van zijn pakhuizen in Libië, vertelde ze tegen The Irish Times. In het pakhuis waren martelingen en vernederingen aan de orde van de dag. Vooral als families er niet in slaagden om op tijd te betalen, werden de afranselingen erger en erger.

Speciaal filmpje

Nederlandse justitie sluit niet uit dat er mensen binnen de Eritrese gemeenschap zijn met informatie over zijn huidige verblijfplaats. Met een speciaal filmpje in de Eritrese taal Tigrinya probeert de politie hen te bereiken.

Bekijk hieronder het fragment over Habtemariam uit Opsporing Verzocht:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: