Door rebellen in Oekraïne gevangengenomen Britse ‘huurling’ overleden

Een Brit die in het zuidoosten van Oekraïne werd gevangengenomen door de pro-Russische rebellen is volgens de separatisten overleden aan de gevolgen van ziekte en stress. Paul Urey (45) zou een huurling zijn geweest die voor Oekraïne werkte.

Op 25 april werd Urey samen met een landgenoot (22) in de ‘onafhankelijke’ volksrepubliek Donetsk (alleen erkend door Rusland, Syrië en Noord-Korea) opgepakt en vastgezet. Volgens Britse media zou de man als vrijwilliger op een humanitaire missie zijn. De rebellen hadden de Brit naar eigen zeggen aangehouden omdat hij een huurling zou zijn die voor Oekraïne werkte. Hij en zijn landgenoot zouden zijn aangehouden bij een checkpoint vlakbij de stad Zaporizja. Urey werkte eerder onder meer als civiele aannemer in Afghanistan.

Moeder van Urey ‘radeloos en in shock’

Zijn moeder liet weten enorm ongerust te zijn, mede ook omdat haar zoon aan diabetes leed en daarvoor insuline nodig had. Urey zou alle noodzakelijke medische hulp hebben gekregen, maar is toch bezweken. Een Britse hulporganisatie laat weten dat zijn moeder ‘radeloos en in shock’ is na het horen van het nieuws. De Britse regering heeft het overlijden van Paul Urey als ‘alarmerend’ betiteld. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt met spoed uitleg te eisen van Oekraïne en de Russische overheid over de dood van Urey.

Volgens de Ombudsman voor Mensenrechten van de ‘onafhankelijke’ volksrepubliek Donetsk heeft de Britse regering nooit gereageerd op het gevangenzetten van Urey, terwijl zij wel op de hoogte zou zijn gesteld. ,,Hij heeft - ondanks de ernst van de misdaad - de juiste medische zorg gehad", vervolgt de ombudsman. Volgens haar was Urey in ‘een depressieve psychische toestand door de onverschilligheid voor zijn lot in zijn eigen thuisland’.

Vreemdelingenlegioen van 16.000 vrijwilligers

Recent werden nog twee andere Britten als huurling ter dood veroordeeld in het oosten van Oekraïne. Zij woonden echter al voor het begin van de Russische aanval in Oekraïne en werkten er naar verluidt officieel voor militaire eenheden.

Sinds de inname van de Krim door de Russen in 2014 zijn vele duizenden buitenlanders naar het land gegaan om deel te nemen aan de strijd, aan zowel Oekraïense als Russische zijde. Kiev heeft in deze oorlog geclaimd een vreemdelingenlegioen van 16.000 vrijwilligers te hebben. Naast vrijwilligers zijn ook huurlingen actief. Het is niet bekend hoeveel Britten er in Oekraïne aan de strijd deelnemen.

