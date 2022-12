Door Russen gezochte journalist vreest voor zijn leven: ‘Ook vanuit Nederland hulp aangeboden’

Geen EU-ak­koord over nieuwe coronamaat­re­ge­len, helft passagiers uit China blijkt in Milaan positief

Sinds Italië op tweede kerstdag is begonnen met het testen van reizigers uit China op corona, is gebleken dat bijna één op de twee passagiers die landden op de luchthaven van Milaan besmet is. De ministers van Volksgezondheid in de EU kwamen vandaag bijeen om te praten over mogelijke gezamenlijke inreismaatregelen, maar ze werden het niet eens.

