Doorbraak in mysterie rond vermiste vader dankzij mediahype Gabby Petito

De zoektocht naar Gabby Petito (22) leidde deze week tot een doorbraak in een ander dossier van een vermist persoon. Dat zeggen reddingswerkers in de Amerikaanse staat Wyoming. Robert ‘Bob’ Lowery (46) werd op 20 augustus voor laatst gezien in hetzelfde bos waar anderhalve week geleden het levenloze lichaam van Petito werd gevonden. Dinsdag werden de stoffelijke resten gevonden die vermoedelijk van Lowerij afkomstig zijn.

Lowery - een vader van twee jonge kinderen uit Houston, Texas - reisde op 19 augustus naar Jackson Hole in Wyoming. Daarna liet hij niets meer van zich horen. De politie startte een onderzoek, maar zonder resultaat. Tot de zaak van de verdwenen Gabby Petito plots enorme media-aandacht kreeg.

Volgens de Teton County Search and Rescue Volunteers (TCSAR) leidde dat ertoe dat er afgelopen weekend zeker twee tips binnenliepen bij de lokale autoriteiten met nieuwe informatie over Lowery.

Zwarte plunjezak

Hij zou op 20 augustus voor het laatst gezien zijn op de Black Canyon Trail in Bridger-Teton National Forest. Dat is een pad dat in de zomer erg populair is bij wandelaars en mountainbikers. ,,Hij droeg een zwarte baseballpet met een gouden letter P en een zwarte plunjezak met het Nike-logo”, klinkt het. Hij had volgens de lokale politie ook een grijze tent en blauwe slaapzak bij zich.

De vrijwillige reddingswerkers van TCSAR verdeelden zich dinsdag in zeven teams en kamden het dichtbeboste gebied rond Black Canyon uit. Vier uur later was er al nieuws. ,,Rond 13 uur vond een hondenteam een ​​lichaam en een zwarte Nike-plunjezak op een steile, beboste helling een flinke eind van het wandelpad af. Vrijwilligers zijn dinsdagmiddag bezig geweest met het bergen van het lichaam”, meldde het TCSAR.

Lowery is nog niet officieel geïdentificeerd, maar het lichaam zou aan zijn beschrijving voldoen volgens de reddingswerkers. ,,De doodsoorzaak is nog niet bekend”, klinkt het nog. ,,De familie is op de hoogte.”

Zussen

De zussen van Lowery hebben gisteravond meteen een online geldinzameling op touw gezet voor de kinderen van de man, die 12 en 15 jaar zijn. ,,Ze krijgen de onvoorwaardelijke liefde en steun van onze familie, maar we willen er ons ook van verzekeren dat hun toekomst niet in gevaar komt na de onverwachte dood van hun vader”, schrijven ze op GoFundMe. Er werd in iets meer dan twaalf uur al meer dan 12.000 euro ingezameld.

Zus Leigh Lowery vertelde aan nieuwsmagazine People dat haar broer onlangs zijn vastgoedbaan had opgezegd en naar Wyoming reisde alvorens met nieuw werk te beginnen. Zijn familie werd ongerust nadat hij het contact verbrak met zijn kinderen. ,,Bob belde de kinderen elke dag, zonder uitzondering.”

Intussen gaat ook de zoektocht verder naar Brian Laundrie (23). De vriend van de vermoorde YouTubester Gabby Petito (22) werd op 17 september als vermist opgegeven door zijn ouders en is sindsdien spoorloos.

Roadtrip

Het koppel was bezig aan een roadtrip door de Verenigde Staten, toen Petito plots verdween. Haar lichaam werd op 19 september teruggevonden in Grand Teton National Park, niet ver van waar het lichaam van Lowery lag. Laundrie wordt nu in heel het land gezocht als “person of interest” in de zaak. Hij wordt er daarnaast van beschuldigd dat hij zo’n 900 euro afhaalde met een bankkaart die niet van hem was.

Het is nog niet duidelijk hoe Petito aan haar einde kwam. Haar lichaam werd geïdentificeerd en ze zou het slachtoffer zijn van moord, maar de lijkschouwer heeft nog niet vrijgegeven hoe ze precies stierf.

Volledig scherm De vermiste Robert 'Bob' Lowery. © RV

Volledig scherm Een beeld dat de zussen van Lowery deelden van hem en zijn kinderen op GoFundMe. © RV

Volledig scherm Links Gabby Petito, rechts de vermiste Robert ‘Bob’ Lowery met zijn twee kinderen. © EPA/RV

Volledig scherm Brian Laundrie en Gabby Petito. © EPA