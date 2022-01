Oud-militair Rhodes is volgens The Washington Post de bekendste persoon die strafrechtelijk wordt aangepakt vanwege de rellen op 6 januari 2021. Toen bestormden aanhangers van toenmalig president Donald Trump het Capitool in de hoofdstad.



Trump had na de presidentsverkiezingen zonder bewijs volgehouden dat hij door fraude had verloren. Zijn aanhangers probeerden te voorkomen dat het parlement de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden zou goedkeuren. Er vielen meerdere doden.

Complot

Oath Keepers-leider Rhodes wordt verdacht van een complot om mensen aan te zetten tot een opstand tegen de staat. Hij zou vorig jaar aanwezig zijn geweest bij het Capitool. Daar communiceerde hij naar verluidt via zijn mobiele telefoon en een chatapp met leden van zijn team. Rhodes heeft verklaard dat hij zelf niet in het parlementsgebouw is geweest.

De militieleider heeft in de media tegengesproken dat hem iets te verwijten valt. Hij zou juist hebben geprobeerd om leden van zijn groep ‘uit de problemen’ te houden. Medestanders die toch het parlementsgebouw binnenvielen, deden dat volgens hem op eigen houtje. Daar zou door leiders van de militie geen opdracht toe zijn gegeven.

De autoriteiten denken dat Rhodes wel degelijk betrokken was bij het plannen van de bestorming. Hij is niet het enige lid van de militie die wordt vervolgd voor de gebeurtenissen. Ingewijden zeggen tegen de krant dat nog tien andere mensen worden vervolgd die banden hebben met de Oath Keepers of lid zijn van de militie.

Wie zijn de Oath Keepers?

Tijdens de bestorming van het Capitool maakte heel Amerika kennis met The Oath Keepers, een groep anti-overheidsextremisten die zich opmaakt voor een burgeroorlog en zegt de grondwet te verdedigen ‘tegen binnenlandse- en buitenlandse vijanden’. Veel aanhangers hebben een verleden in het leger of bij de politie.



Er waren bij de bestorming ook witte nationalisten, Proud Boys (een agressieve rechtse gang die zich ‘pro-westerse broederschap’ noemt), leden van de Three Percenters (ook een anti-overheidsgroep) en volgers van de ‘Boogaloo-beweging’, die niet zoveel met Trump opheeft maar naar een tweede burgeroorlog zegt toe te werken. Sommige groepen kwamen met communicatieapparatuur en wapens, en trokken gecoördineerd op in wat de politiechef van Washington ‘militaire formaties’ noemde.



