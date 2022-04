Doorzoekingen in hoofdkantoor Deutsche Bank om ‘te late’ witwasmeldingen

Speurders van de Duitse federale recherche en de financiële waakhond Bafin zijn vrijdag binnengevallen in het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt. De doorzoekingen houden verband met meldingen van witwasvermoedens, verklaarde een bankwoordvoerder tegenover de de krant Frankfurter Zeitung .

,,Het is een onderzoeksmaatregel van het Openbaar Ministerie (OM) in Frankfurt in verband met meldingen van vermoedens van witwassen die de bank heeft ingediend. Deutsche Bank werkt volledig mee met de autoriteiten”, aldus de woordvoerder. De Duitse toezichthouder voor financiële markten (Bafin) weigerde volgens de krant commentaar te geven. Het OM wil vanwege de ‘lopende onderzoeksmaatregelen’ geen toelichting geven, maar wil wel kwijt dat de operatie plaatsvindt op basis van een huiszoekingsbevel van de rechtbank in Frankfurt.

Volgens zakenkrant Handelsblatt verdenken de speurders Deutsche Bank van het te laat indienen van meldingen van witwasvermoedens. De achtergrond zou een transactie zijn die te maken heeft met een zogenoemde ‘correspondentbank’, een kredietinstelling in het buitenland waarmee een binnenlandse bank samenwerkt voor de verwerking van transacties in het internationale betalingsverkeer.

Deutsche Bank maakte jaren geleden geen melding van een verdachte transactie terwijl er wel vermoedens waren of er verdachte personen bij betrokken waren, verklaarde iemand die met de zaak bekend is tegen de Duitse zakenkrant. De bank stuurde de informatie onlangs door naar de autoriteiten, maar deze melding kwam naar hun mening te laat. Volgens de ingewijde zijn de aantijgingen gericht tegen onbekende personen.

Een andere bron rond het onderzoek spreekt tegenover de krant van een geïsoleerd geval uit de klantensfeer. Het gaat volgens die ingewijde niet om aantijgingen in het kader van het CumEx-schandaal (fraude met dividendbelasting) en evenmin om het ‘groenwassen’ (zich maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan in werkelijkheid).

Deutsche Bank wil volgens de krant niet reageren op de informatie. Na het nieuws over de doorzoekingen kwamen de aandelen van de bank onder druk te staan. De eerder vandaag geboekte winst van 2,8 procent veranderde in rode cijfers. Met een verlies van ruim drie procent behoorden de aandelen Deutsche Bank vrijdagmiddag volgens Duitse media tot de grootste verliezers in de Deutscher Aktienindex, beter bekend als de Dax, de aandelenindex van Duitse beursgenoteerde ondernemingen.

Panama Papers

Het is niet voor het eerst dat er doorzoekingen plaatsvinden in het hoofdkantoor de Deutsche Bank. In 2018 en 2019 gebeurde dat ook al. Toen ging het om een onderzoek naar het door bankmedewerkers ondersteunen van klanten in belastingparadijzen. Informatie daarover was in 2015 aan het licht gekomen dankzij de zogenaamde Panama Papers. Daarbij werd vertrouwelijke informatie van de Panamese offshore-dienstverlener Mossack Fonseca gelekt.

Het OM in Frankfurt concludeerde na onderzoek dat Deutsche Bank te laat melding had gemaakt van witwasvermoedens. Daarnaast had de directie verzaakt in haar toezichtverplichting en was de bank van 2015 tot en met 2018 onvoldoende bemand voor de bestrijding van witwassen. Op basis daarvan legde justitie de bank boetes op voor een totaalbedrag van 15 miljoen euro. Volgens een OM-woordvoerster had Deutsche Bank goed en nauw samengewerkt met de autoriteiten en was het onderzoek daardoor eerder afgerond dan verwacht.

Bankwoordvoerder Jörg Eigendorf verklaarde destijds dat het met de afronding van de zaak ‘duidelijk was’ dat het OM geen ‘strafrechtelijk relevant wangedrag’ van bankmedewerkers had vastgesteld. Tekortkomingen in de interne controle werden daarna opgespoord en verholpen. Sinds 2015 is het aantal medewerkers van de afdeling tegen financiële criminaliteit meer dan verdrievoudigd. Daarnaast investeerde Deutsche Bank 700 miljoen euro in nieuwe software voor controlefuncties.

