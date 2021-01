Doventolk ook in het buitenland niet meer weg te denken, maar niemand zo populair als ‘onze’ Irma

Dramajaar voor 's werelds best bezochte museum: ‘Zalen leeg en stil’

8 januari ’s Werelds best bezochte museum, het Louvre in Parijs, heeft zwaar geleden onder corona. Vorig jaar kwamen er maar 2,7 miljoen bezoekers. In 2019 waren dat er nog 9,6 miljoen en in 2018 10,2 miljoen.