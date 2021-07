Dracula bij de Roemenen, Tsjernobyl voor Oekraïne: zender biedt excuses aan voor openingsceremonie

Deze stereotyperende afbeeldingen vielen niet in goede aarde en zorgden voor kritiek op Twitter. De televisiezender heeft inmiddels excuses gemaakt. ,,De afbeeldingen waren bedoeld om het de kijkers makkelijker te maken een beter begrip te krijgen van de deelnemende landen”, schrijft de zender in een verklaring. ,,We geven toe dat dit met te weinig respect voor de landen in kwestie is gebeurd.” In een persconferentie sprak de directeur van de zender over ‘de meest pijnlijke en rampzalige periode sinds ik aangetreden ben.’