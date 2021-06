Drama in rechtszaal Belarus: politiek activist probeert zichzelf te doden voor ogen aanwezigen

Een politieke activist in Belarus heeft zich dinsdagmiddag in een rechtszaal in Minsk met een pen in de nek gestoken in een poging zichzelf van het leven te beroven. Volgens de oppositieleidster in ballingschap Svetlana Tichanovskaja gaat het om Stepan Latypov (41). Hem zou zijn verteld dat zijn familie en buren vervolgd zouden worden als hij niet schuldig pleitte op de eerste dag van zijn proces, melden Belarussische media.

Op een filmpje van journaliste Hanna Liubakova op Twitter, is te zien hoe Latypov vlak na de wanhoopsdaad op een houten bank ligt in de gevangenenkooi in de rechtszaal. Twee politieagenten buigen zich over hem heen. Tussen de paniekerige kreten van toeschouwers is het ijselijk gegil van een vrouw te horen. Volgens de Belarussische journaliste verklaarden ooggetuigen dat de politieke gevangene de rechtszaal was binnengekomen met een opgezwollen gezicht, blauwe plekken en zijn rechterarm in het verband. ‘Hij is wellicht geslagen. Het is verschrikkelijk wat ze met mensen doen. Ze breken hem’, schrijft Liubakova bij de beelden.

Volgens hoofdredacteur Tadeusz Giczan van Nexta TV waren Latypovs laatste woorden voor zijn wanhoopspoging: ‘Gubop (de beruchte politie in Belarus) verzekerde me dat er strafzaken tegen mijn familieleden en buren zullen komen als ik niet schuldig pleit.’

Op een tweede filmpje is te zien hoe politiemensen Latypov in een draagzeil naar buiten brengen en hem op een brancard leggen van een wachtende ambulance. Rond zijn hals lijkt verband te zitten en op zijn witte sweater zijn bloedvlekken zichtbaar. Volgens de mensenrechtenorganisatie Viasna-96 werd de activist in het ziekenhuis opgenomen en in een kunstmatig coma gebracht. Latypovs advocaat Olga Batyuk wilde niks zeggen over de toestand van haar cliënt.

Volledig scherm Latypov vlak voordat politiemensen hem op de brancard van de wachtende ambulance legden. © AP

Loekasjenko

Stepan Latypov werd in september opgepakt tijdens massale protesten tegen de autoritaire president Alexander Loekasjenko. Die won een maand eerder de verkiezingen, door de oppositie als ‘gestolen’ bestempeld, en is bezig aan een zesde ambtstermijn. De autoriteiten grepen hard in tijdens de demonstraties: ze sloegen duizenden betogers met hun wapenstokken en arresteerden meer dan 35.000 demonstranten.

Volgens de hoofdredacteur van Nexa TV rekenden politiemensen Latypov op 15 september in ‘omdat hij agenten had gevraagd hun identiteitsbewijs te tonen. Sindsdien zit hij vast', schrijft Giczan in een tweet met een filmpje waarin de activist bloemen uitdeelt aan vrouwen die in het wit zijn gekleed. ‘Het was de eerste keer na de verkiezingen dat Belarussische vrouwen een solidariteitsketen vormden. Stepan bracht hen bloemen’, luidt het bij de beelden die in augustus zouden zijn gemaakt.

Latypov wordt beschuldigd van het organiseren van acties die de openbare orde schenden, het zich verzetten tegen de politie en andere vermeende feiten die samen een gevangenisstraf van maximaal tien jaar kunnen opleveren.

Volledig scherm © AP

Sancties

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben dictator Loekasjenko en andere Belarussische functionarissen sancties opgelegd voor het manipuleren van de verkiezingen en het met geweld neerslaan van de protesten. De VS en EU voerden vorige week nieuwe sancties in nadat Belarus een Ryanair-vlucht van Athene naar de Litouwse hoofdstad Vilnius had omgeleid om een ​​dissidente journalist te arresteren.

Nederland erkent Aleksandr Loekasjenko niet als president van Belarus en erkende evenmin de uitslag van de presidentsverkiezingen van augustus.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.