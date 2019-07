Drama op cruiseschip krijgt staartje: familie omgekomen peuter klaagt bedrijf aan

Het drama op een cruiseschip in Puerto Rico van afgelopen weekend, waarbij een peuter op tragische wijze om het leven kwam , krijgt een staartje. De ouders van de 1-jarige Chloë hebben een advocaat in de arm genomen omdat zij ervan overtuigd zijn dat het ongeluk voorkomen had kunnen worden. ,,We zullen er alles aan doen om de vaarmaatschappij verantwoordelijk te houden voor wat lijkt op nalatigheid.”

De 1-jarige Chloe Wiegand uit het Amerikaanse Indiana was vlak voor het ongeluk met haar grootvader aan het spelen op de kinderafdeling van het cruiseschip. Volgens een woordvoerder van de lokale autoriteiten stortte het meisje van de elfde verdieping naar beneden nadat haar grootvader haar per ongeluk uit zijn handen had laten glippen.



Justitie bekijkt momenteel of hij hiervoor kan worden vervolgd, maar daar willen de ouders niets van weten. Zij stellen dat de exploitant van het cruiseschip, Royal Caribbean International, nalatig is geweest. ,,Het verhaal dat nu verteld wordt, is niet de complete waarheid”, zei hun advocaat Michael Winkleman vandaag tijdens een persconferentie. ,,Ik denk dat de maatschappij schuldig is aan dit drama.”

Lees ook Tragisch ongeluk op cruiseschip: peuter valt tijdens het spelen met opa en overlijdt Lees meer

‘Ze wilde op raam bonken’

Op verzoek van de familie kwam Winkleman met een verklaring over het drama. Volgens hem speelde Chloë met haar grootvader in het kindergedeelte van het cruiseschip, waar het op een gegeven moment helemaal misging. ,,Chloë wilde op een van de ramen bonken zoals ze altijd deed bij de hockeywedstrijden van haar oudere broers. Haar grootvader tilde haar op en zette haar op een verhoging. Hij dacht dat er glas bij het raam was, zoals dat bij die hele muur het geval was. Dat was niet zo. Hij keek even om en zag dat Chloë in een oogwenk verdwenen was.”

Volgens de advocaat is het voor de familie onverteerbaar dat iemand van de bemanning waarschijnlijk een raam heeft opengelaten in een speeltuin voor kinderen. Dat er op zo'n plek en op zo'n hoge verdieping überhaupt een raam open kan, gaat er bij hen niet in.

,,Waarom zou je dat soort verborgen gevaar hebben zonder enige waarschuwing, zonder enig teken of zonder enige kennisgeving?”, vraagt Winkleman zich af. ,,Chloe’s grootvader is kapot van het drama en kon alleen maar huilend vertellen dat hij niet in de gaten had dat er een raam open stond.”

Groot onderzoek

De politie is ondertussen een groot onderzoek begonnen. De familie mag tot die tijd Puerto Rico niet verlaten. Camerabeelden worden nagekeken en sommige passagiers ondervraagd.