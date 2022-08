Drama rond vergiftigde Nederlanders blijft mysterie, restaurant én markt open voor publiek

De geruchtmakende vergiftiging van twee Nederlanders in Colombia blijft na anderhalve week nog altijd een mysterie. Justitie is er nog niet achter welke specifieke maaltijd de studente Nienke Bawa (29) en haar vriend Bob Kootte (31) fataal is geworden. Het restaurant waar ze de avond voor hun overlijden aten is open voor publiek. ,,Justitie heeft me niet opnieuw ondervraagd en ze zijn ook niet teruggekeerd naar mijn restaurant”, laat de eigenaar weten.

Rechercheurs zijn volgens Colombiaanse media nu bezig met een onderzoek naar hotel Casa del Coliseo, gelegen in het historische centrum. De twee Amsterdammers verbleven vlak voor hun dood in dit hotel. De directie en de advocaat willen niet op vragen reageren, schrijft El Tiempo, een van de grotere dagbladen van Colombia. Ook als deze site contact opneemt gooien ze hoorn erop.

Het scenario dat de Nederlanders doodziek zijn geworden van een besmette vis, ligt nog altijd op tafel. De eigenaar van het bewuste restaurant The Rum Box zegt echter zeker te weten dat de schuld niet bij hem ligt. Uit onderzoek van de politie en het ministerie van Volksgezondheid zou volgens hem blijken dat alle geserveerde maaltijden in orde waren. ,,Ze voerden tests op ons voedsel en ze ontdekten geen fout. Justitie kwam bij ons en vertelde dat het niet bij ons is geweest.”

Geen maatregelen

Inmiddels hebben de autoriteiten ook contact opgenomen met de uitbaters van Bazurto, de centrale markt van Cartagena. Hier zouden Nienke en Bob enkele uren hebben rondgelopen. Bazurto is een markt met nationale allure, waar talloze gerespecteerde kooplieden en traditionele koks verschillende lokale vissoorten aanbieden. Een woordvoerder van Bazurto wil niets weten van verhalen van vergiftiging. ,,We koken al een halve eeuw voor toeristen van over de hele wereld en nog nooit is iemand zo ziek geworden”, stelt Wilfrido Marimón tegen El Tiempo.

Terwijl alle betrokken partijen schuld ontkennen en de Colombiaanse justitie de kaken stijf op elkaar houdt, worden er nog geen maatregelen genomen. Zowel het restaurant, het hotel en de markt zijn open voor publiek. ,,We zijn gewoon aan het werk. Alleen in de uren na de dood van de twee Nederlanders hebben ze ons verboden vlees te verkopen, vanwege het onderzoek”, legt restauranteigenaar Dau uit. Het Openbaar Ministerie bestudeert momenteel talloze camerabeelden om uit te pluizen wat het stel allemaal gegeten heeft, en wáár.

Sprankelend en getalenteerd

De lichamen van de slachtoffers zijn voor zover bekend nog niet naar Nederland gebracht. De nabestaanden zijn in Cartagena in verband met de afwikkeling van alle formaliteiten voor de repatriëring van de stoffelijke overschotten. Zij willen voorlopig niet de media te woord staan. Collega’s en studiegenoten lieten eerder aan deze site weten geschokt te zijn door de gebeurtenissen. ,,We zijn diep bedroefd door het overlijden van onze collega Bob”, meldde de internationale bank JP Morgan in een verklaring. ,,We hebben contact met zijn familie en steunen hen in deze moeilijke tijd.”

Het bedrijf van Nienke reageerde eveneens met stomheid geslagen. ‘Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van onze sprankelende en zeer getalenteerde collega Nienke en haar partner Bob’, schreef multinational Procter & Gamble in een verklaring. ‘Onze gedachten zijn bij allen die Nienke en Bob liefhebben.’

