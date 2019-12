Drama treft Britse gezinsvloggers: drie maanden oude zoontje wordt niet meer wakker

Een tragische kerst. Op een andere manier kan je de ‘feestdagen’ die de Britse YouTube-persoonlijkheden Brittani Boren Leach (29) en haar man Jeff (35) moesten doorstaan niet beschrijven. Via sociale media deelden de gezinsvloggers het hartverscheurende nieuws dat hun drie maanden oude zoontje Crew op 25 december totaal onverwacht is overleden. De baby deed een dutje, toen hij plotseling moet zijn gestopt met ademhalen.

Brittani en haar echtgenoot Jeff - die meer dan 137.000 abonnees hebben op YouTube waar ze dagelijks over hun leven als ouders van vier kinderen vloggen - zijn in diepe rouw om het verlies van hun drie maanden oude zoontje Crew. Het koppel deelde op Instagram verschillende aangrijpende foto’s van het afscheid van hun oogappel met de wereld, om zo de pijn en het verlies beter te kunnen verwerken.

,,Ik heb op dit moment geen woorden, behalve dat ik wanhopig om je gebeden vraag. Niet het soort gebed dat zegt: ‘Ik bid voor je’, maar het soort gebed waarbij je op je knieën valt en God smeekt om een ​​wonder”, schreef Brittani. ,,We waren thuis bij een familielid, waar ik Crew in bed legde voor een dutje. Toen ik hem ging controleren, ademde hij niet meer. We leven in een nachtmerrie en ik sterf vanbinnen. Bid alstublieft voor mijn baby. Dit kan gewoon niet echt zijn.”

Hun zoontje werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vlogster bleef dag en nacht waakzaam naast het ziekenhuisbed van Crew. Maar hoewel er eerst nog hoop was voor de jongen, bleek al snel dat het koppel een ondraaglijke keuze moest maken. ,,Zijn kleine aardse lichaam is nog steeds bij ons, hoewel ik weet dat hij al in de hemel danst en speelt. We moeten de komende 12 uur moeilijke beslissingen nemen, die geen enkele ouder ooit zou moeten maken. Voor ons hart is deze pijn ondraaglijk.”

‘Het is te veel’

Hun zoontje overleed een dag later in het ziekenhuis. ,,Jeff en ik zijn om de beurt sterk voor elkaar, en ook onze kinderen zijn zo krachtig. We nemen de dingen zoals ze komen, minuut na minuut, uur na uur. Hoewel het allemaal voelt als een oneindige waas. De enorme hoeveelheid steun die we kregen is overweldigend en we voelen echt alle liefde en gebeden die deze kant op worden gestuurd”, schreef Brittani. Ze liet ook weten dat de organen van Crew zullen worden gedoneerd om andere levens te kunnen redden.

Het gezinnetje moet nu compleet gebroken het nieuwe jaar in. ,,Het is allemaal te veel. Alles. Ik weet dat God hier een plan voor heeft, maar ik ben nu echt heel boos op hem. Ik huil achter de badkamerdeur terwijl Jeff me vasthoudt, want in de kamer naast ons zit iedereen te lachen en door te gaan met hun leven, en dat maakt me zo boos. Terwijl hier testen worden uitgevoerd om te zien hoe zijn organen functioneren voordat ze weggenomen worden.”