Drama voor beroemde Guinness-familie: dochter (19) overlijdt op feestavond

Toen de gasten op 31 juli toestroomden in het herenhuis van bijna 40 miljoen euro in het Britse Sussex, was niemand zich bewust van de tragische afloop die het zomerfeest zou kennen. Vier families verzamelden voor een barbecue. De ijsemmers met wijn en bier tussen de tennisbanen, zwembad en jacuzzi maakten duidelijk dat de families zin hadden in een onvergetelijke avond.

De aanwezigen kenden elkaar al lang en de barbecues waren een vaste afspraak in de zomer. Ook die warme avond werd het zoals altijd een tuinfeest vol muziek en plezier. De 19-jarige Honor Uloth had het er net als de anderen naar haar zin, al liet zij de rijkvloeiende alcohol links liggen. Ze koos ervoor met twee van haar beste vriendinnen in de jacuzzi te liggen, tot ze rond 23.00 uur besliste in haar eentje een paar baantjes te trekken in het zwembad.

Wat er toen precies gebeurde, is nog steeds onduidelijk. Kort nadat ze was weggegaan bij haar vrienden, werd Uloth bewusteloos aangetroffen op de bodem van het zwembad door haar 15-jarige broer. Hij schreeuwde om hulp en dook het zwembad in om haar naar de kant te brengen.

Enkele familieleden probeerden haar nog te reanimeren terwijl een ambulance werd opgebeld. Uloth werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar een gebroken schouder en een hersenletsel werden vastgesteld. De artsen probeerden haar daar in leven te houden, maar zes dagen later overleed de graag geziene kunststudente.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Honor Uloth © Facebook/Honor Uloth

Tragisch ongeluk

De politie startte een onderzoek, maar niemand van de aanwezigen had iets gezien of gehoord. Het is enkele maanden later nog steeds onduidelijk wat er precies gebeurd is. Volgens een van de scenario's zou Uloth van een van de rotsen in het water zijn gedoken en haar hoofd hebben gestoten. Een andere theorie is dat ze is uitgegleden of dat ze bij het duiken de bodem te hard heeft geraakt. De lijkschouwer oordeelde deze week dat het hoe dan ook ‘een tragisch ongeluk’ was.

De familie probeert nu verder te gaan met het leven zonder te weten wat er precies is gebeurd. Ze was ‘de engel van de familie’, zo vertelden haar ouders gisteren in een emotionele eerbetoon, ‘en ze had een hart van goud’. ,,We hebben een dochter en zus verloren die onnoemelijk veel licht en vreugde in ons leven bracht. Ze zat zo vol van plezier, vriendelijkheid en avontuur. Ze had de gave om mensen dichter bij elkaar te brengen en hen goed te laten voelen.”

Haar ouders onthulden gisteren ook hoe de laatste wens van hun dochter nog in vervulling is kunnen gaan: een ander redden met haar organen. ,,Volgens de dokters gaat ze vier levens kunnen redden en het leven van zeker tien anderen beter kunnen maken”, getuigden de zwaar aangedane ouders.

Gedoemde geschiedenis

De tiener was lid van de rijke familie achter de Guinness-brouwerij. Het vermogen wordt op meer dan 1000 miljoen euro geschat. Maar geld maakt niet gelukkig, zo hebben de nakomelingen al vaak ondervonden. Het overlijden van de tiener deze zomer is de zoveelste tragedie die de familie al heeft moeten verduren.

Arthur Guinness startte de succesvolle brouwerij in 1759, maar had minder geluk in zijn privéleven. De Ier kreeg 21 kinderen, maar verloor er 10 op jonge leeftijd. Ook bij zijn kleinkinderen was het geluk gedoemd. Verschillende nakomelingen werden alcoholisten, belandden in armoede of stierven een tragische dood.

Nakomeling Lord Moyne, Britse minister voor Midden-Oostenzaken, werd gedood door een terreurgroep en Lady Oranmore pleegde zelfmoord door met hoge snelheid een rood stoplicht te negeren. Lady Henrietta Guinness sprong in 1978 van een brug in Umbrië, Italië, nadat ze nooit meer volledig hersteld was na een zwaar auto-ongeluk. De vierjarige Peter Guinness stierf in datzelfde jaar bij een auto-ongeluk.