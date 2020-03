Drenthe trekt subsidies voor afgelaste evenementen niet in

Astronaut Al Worden, meest afgezonder­de mens ooit, overleden

2:53 De Amerikaanse astronaut Al Worden is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij maakte deel uit van de maanmissie Apollo 15 in 1971. Terwijl zijn reisgenoten David Scott en James Irwin afdaalden naar de maan en daar rondwandelden, bleef hij in een baan rond de maan op ze wachten.