‘Drie Britse ministers en tientallen parlementsleden beschuldigd van seksueel wangedrag’

We vroegen deskundi­gen: maakt geld gelukkig en voel je je echt beter als je verliefd bent?

Als je aan gezondheid denkt, denk je al snel aan je lijf. Maar mentale gezondheid is net zo belangrijk. Wie lekker in z’n vel zit, zit lekker in z’n hoofd. Waar hangt mentale gezondheid van af? We leggen zes stellingen voor aan psycholoog Hester Schaart en filosoof Marthe Kerkwijk.

22 april