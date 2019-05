Drie doden in vermoedelijk familiedrama: vader pleegt zelfmoord

Boeing: fouten in vluchtsimu­la­tie­soft­wa­re 737

12:36 Vliegtuigmaker Boeing heeft toegegeven dat er fouten zaten in de software voor vluchtsimulaties van de Boeing 737 Max. Piloten die hebben geoefend met de simulatiesoftware zijn daardoor alsnog niet goed voorbereid op vliegen in de het toestel. Vorige week liet Boeing nog weten dat het bedrijf al een jaar voor de crash met de 737 Max 8 in Indonesië wist van problemen met een alarmsysteem in het toestel.