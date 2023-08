Drie doodvonnissen voltrokken vanwege bomaanslag in Irak waarbij ruim 300 mensen omkwamen

Twintiger schiet drie mensen dood in supermarkt in Amerikaan­se Jacksonvil­le: ‘Hij had het op bepaalde groep mensen gemunt’

Bij een schietpartij in een supermarkt in het Amerikaanse Jacksonville, in de staat Florida, zijn drie mensen om het leven gekomen. De jonge schutter haatte zwarte mensen en had racistische motieven, meldt de sheriff van Jacksonville. Hij beroofde zichzelf daarna van het leven.