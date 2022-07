Drie mannen vermist die kind (8) van verdrinkingsdood redden in Californië

Een gezamenlijk kampeertripje van enkele gezinnen in de Amerikaanse staat Californië is in een regelrechte ramp geëindigd toen één van de kinderen dreigde te verdrinken. Vijf mannen sprongen het water in om het 8 jaar oude kind te redden, maar drie van hen keerden nooit meer terug.

De groep was aan het kamperen in recreatiegebied Brannan Island, aan de oever van de Sacramento-San Joaquin rivierdelta. Daar waren ze zondagmiddag aan het vissen toen ze een van hun kinderen in het water zagen spartelen. De vijf mannen aarzelden geen moment en sprongen in het water om het kind te redden, maar drie van hen kwamen vervolgens zelf in de problemen.

,,Het gebeurde zo snel, het zijn mijn vrienden... We kwamen hier altijd’', zei Juan Cabrera. Volgens lokale media was Cabrera één van de twee mannen die wel veilig naar de kant wisten terug te keren nadat het kind in veiligheid was gebracht.

Volgens medewerkers van het park kan de stroming in het rivierengebied extreem sterk zijn, waardoor het extra lastig is om de vermiste mannen te traceren. Ook de weersomstandigheden werkten niet mee. De kustwacht van de Verenigde Staten zet de bergingsmissie nog de hele nacht voort, maar volgens de reddingswerkers is de kans op overlevenden erg klein.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: