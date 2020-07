Drie miljard dieren dood of ontheemd door bosbranden Australië

Het tragische lot van koala’s werd internationaal het symbool voor de Australische bosbranden van afgelopen zomer (in Nederland winter). Het waren misschien wel de heftigste branden die Australië ooit gezien had. Maar bij koala’s stopt het leed niet, toont het onderzoek van tien wetenschappers, uitgevoerd in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF).



Een van de onderzoekers, ecologieprofessor Chris Dickman, zei dat de bevindingen zelfs een schok waren voor de onderzoekers zelf. ,,Dat 3 miljard dieren slachtoffer zijn geworden, is een enorm aantal. Het is gewoon niet te bevatten.’’ Dermot O'Gorden van het WWF spreekt van een van de ergste ‘wildlife disasters’ in de moderne geschiedenis.



De studie toont dat de megabranden de biodiversiteit in Australië een verwoestende klap hebben geven. Dickman: ,,We moeten klimaatverandering aanpakken en stoppen met de natuur laten wijken voor landbouwgrond en ontwikkeling.’’ Verschillende wetenschappers hebben na de branden opgeroepen tot revisie van de lijsten met bedreigde en beschermde soorten in het land. Ze verwijten de conservatieve coalitie in het land geringe monitoring van wilde dieren en teruggelopen financiering voor natuurbehoud en -bescherming.