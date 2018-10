Drie Nederlanders gewond na busongeluk Lesbos

Bij een busongeluk op het Griekse eiland Lesbos zijn drie Nederlanders en drie Belgen lichtgewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op maandagmiddag. De toeristen zijn per ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis in Mytilini.

In de bus zaten 28 personen, onder wie de buschauffeur en drie gidsen. De bus was onderweg naar het vliegveld in Molyvos toen het ongeluk gebeurde. De bus reed op een bergweg zo'n zeven kilometer voor de hoofdstad Mytilini. Door een nog onbekende reden slipte de bus weg en begon over de rijbaan te slingeren. De bus reed uiteindelijk door een vangrail de afgrond in, maar kwam na een paar meter al tot stilstand.

Volgens ooggetuigen reed de bus niet te hard. Op het moment van het ongeluk regende het heel lichtjes, maar de weg was nog steeds nat vanwege eerdere regenbuien. De zes toeristen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis in Mytilini voor lichte verwondingen, waaronder een gebroken neus en schaafwonden.

Een van de passagiers was Marco van Dijk. Hij was met zijn vriendin twee weken op vakantie. ,,Het ergste was dat je het aan voelt komen. Dat schuiven van de bus, dat voel je. Blijf op de weg, herhaal je dan in jezelf. En dan rij je naar beneden en denk je: het is gebeurd.''

Na een paar meter kwam de bus tot stilstand. ,,Naar mijn idee botsten we tegen een muur aan met bosjes eromheen. Ik durfde niet meer naar beneden te lopen, want het was heel stijl.'' Van Dijk heeft wel geholpen met andere passagiers uit de bus te halen. ,,Een van de mensen had een gebroken neus, maar het bot stak uit en hij viel flauw. Dan moet je gewoon helpen. Die moet de bus uit.''

Volgens Van Dijk reed de chauffeur niet te hard. ,,Naar mijn idee is de bus in de slip geraakt en heeft ze juist wel geremd waardoor de bus is gaan schuiven.''

Van Dijk en zijn vriendin konden net als de meeste passagiers hun vlucht nog halen. Het is niet bekend of de lichtgewonde Nederlanders nog steeds op Lesbos zijn of al weer terug zijn in Nederland.