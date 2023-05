Drie Nederlanders overleden bij vliegtuigcrash in Kroatië: ‘Piloot was heel ervaren’

UpdateDe Nederlandse inzittenden van een in Kroatië neergestort sportvliegtuigje zijn overleden. Het onderzoek op de plek des onheils is nu afgerond, maar er zijn nog veel vragen over de toedracht. ,,De piloot was ervaren. Het is een nachtmerrie.”

De verhuurder van het toestel, Chris van Eijk, kent de piloot zelf. ,,Hij huurt al lange tijd bij ons en vloog vijftien jaar geleden al. Het is onbegrijpelijk dat dit gebeurt, een nachtmerrie.” De piloot was op een jaarlijks uitje van vliegers door Europa. De mensen met wie hij vloog, namen contact met Van Eijk op, om het vreselijke nieuws te vertellen. ,,Je kan je haast niet voorstellen hoe dat voor hen is, en ook voor de families.”

Sinds het toestel van de radar verdween, zaterdag rond 12.30 uur, volgen alle betrokkenen via Kroatische media het nieuws over het onderzoek naar de crash. Maar die ene vraag - hoe kon dit gebeuren? - is maar moeilijk te beantwoorden. Van Eijk: ,,We tasten allemaal nog in het duister, vragen ons af hoe dit in godsnaam mogelijk is.”

Onderzoekers weten nog steeds niet waarom het toestel neerging. Het vliegtuigje crashte op de berg Kapeli in de provincie Lika-Senj.

Het neergestorte toestel, op een foto uit 2014, genomen op Rotterdam-The Hague Airport.

Na een grote zoektocht door dikke mist, met een helikopter en de inzet van 120 mensen met drones, quads en SUV’s werd het vliegtuigje zaterdagavond gelokaliseerd. Dat gebeurde dankzij zoekers die te voet waren, omdat vanuit de lucht het vliegtuig niet te zien was in het bosrijke gebied. Het wrak bleek te zijn uitgebrand. Ook moet nog DNA-onderzoek worden uitgevoerd om de inzittenden officieel te kunnen identificeren.

Toch is dankzij gegevens over de vlucht wel duidelijk dat de drie Nederlandse inzittenden inderdaad in het vliegtuigje zijn gestapt en dat er geen overlevenden zijn. Het sportvliegtuigje mag dan geen zwarte doos hebben. Wel zit er in de staart een chip die veel gegevens bijhoudt.

Dat het vliegtuig in brand is gevlogen, betekent in elk geval dat er nog brandstof aanwezig was, zegt onderzoeksleider Danko Petrin in lokale media. Maar dat het wrak is uitgebrand, maakt het ook moeilijker om te achterhalen wat er heeft plaatsgevonden.

De Kroatische reddingsdiensten bekijken satellietbeelden van de omgeving waarin het toestel is neergestort.

Winters en mijnen

In lokale media vertelde Petrin eerder dat in het gebied waar de crash plaatsvond ‘de winter het langst blijft hangen’. ,,Het terrein is moeilijk toegankelijk, de sneeuw blijft lang liggen en er zijn ook nog gebieden die verdacht worden van mijnen.” Dat maakte het politieonderzoek dat plaatsvond moeilijk.

De Rotterdamse vliegclub waarmee het pilotenuitje was geregeld, wilde zondagmiddag niet op vragen reageren. Het toestel, een Cirrus SR20, was onderweg vanaf de Sloveense stad Maribor naar de Kroatische zuidelijke stad Pula. Verhuurder Van Eijk zegt dat het goed was onderhouden. ,,Dat is in Nederland supergoed geregeld. Een toestel als dit moet na elke vijftig vlieguren voor inspectie naar Groningen, waar de dealer zit. Daar worden alle noodzakelijke controles en reparaties uitgevoerd.”

Hetzelfde beaamt instructeur David de Vries. Momenteel staat een Cirrus-toestel van zijn Rotterdamse vliegschool nog in Pula. Maar de gecrashte SR20 kent hij goed, hij vloog er vroeger vaak mee. ,,Recentelijk wat minder”, legt De Vries uit. ,,Want het is niet meer de modernste. Al lijkt het me niet dat het in dit geval aan de techniek lag.” De vliegtuigen worden volgens hem ‘perfect onderhouden’ met grondige en regelmatige controles.

,,Je mag er dus vanuit gaan dat hier niks mis mee was. Maar dan ben ik wel aan het speculeren. We zullen het onderzoek moeten afwachten tot we zeker weten wat er gebeurd is.”

