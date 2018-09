Drie steden VS ontruimd om ontploffingen: zeker 39 explosies

Volgens de burgemeester in Lawrence zijn de explosies ontstaan door een te hoge druk in de gasleidingen. Hij riep alle inwoners van zijn stad op om de gasleiding thuis af te sluiten, hun huis te verlaten en richting het noorden te gaan. Het gasbedrijf is inmiddels begonnen met het afsluiten van het gas in het leidingennetwerk.

Door de veelheid aan explosies kun je volgens een politiechef 'de lucht niet eens meer zien'. Solomon zegt tegen Associated Press dat er twintig tot vijfentwintig huizen in brand staan in de plaats Lawrence. Solomon: ,,You can't even see the sky.''