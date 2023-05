Drie zwaargewonden na ernstig ongeluk met Nederlandse auto in Belgische tunnel

Turkije Gemengde gevoelens over de verkiezin­gen: ‘Nog steeds lichamen onder het puin’

Zelfs in de Turkse stad Hatay, die het zwaarst werd getroffen door de aardbevingen, gaan de presidentsverkiezingen zondag gewoon door. Van de 4053 stemgerechtigden in een wijk zijn er nog 2980 in leven. ,,Ze gedragen zich alsof er vijftig kippen zijn doodgegaan.”