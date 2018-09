Driedaagse top Korea's van start na hartelijke ontvangst president Moon

Het is sinds het einde van de Koreaanse Oorlog (1953) de vijfde topconferentie van leiders van het stalinistisch geregeerde noorden en het westerse zuiden. De vierde top was in april, ook met Kim en Moon.



Volgens waarnemers hoopt Kim zijn bankroete volksrepubliek economisch op de been te helpen en dringt hij daarom de macht van militairen terug. Hij is echter onderwerp van internationale sancties en mist buitenlandse markten en investeringen.



Kim grossiert mogelijk daarom in topconferenties waar hij er al zes van heeft gehouden, ook met leiders van China en de VS. Recent werd gemeld dat hij een brief heeft geschreven aan president Trump met de vraag of ze niet snel nog een top kunnen houden.