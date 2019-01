Driehonderd TUI-reizigers al drie dagen gestrand op Curaçao

Hij stapte dinsdag na een duikvakantie op Bonaire met zijn vrouw (58) in de Boeing 787-8 Dreamliner van TUI die hen en andere vakantiegangers naar Nederland zou brengen. De tussenstop van een paar uur op Curaçao veranderde in een noodgedwongen verblijf van enkele dagen. ,,TUI Nederland reageerde heel laconiek maar ik vind het nogal wat’’, zegt de Ridderkerker. ,,Het onderdak is weliswaar geregeld en we proberen er het beste van te maken maar je wordt opgezadeld met allerlei extra kosten en ongemakken.’’

Bij het eerste doelt hij vooral op kosten voor taxi's en bellen en sms’en met het thuisfront. ,,Je moet veel praktische zaken regelen zoals het opnemen van extra vakantiedagen. We hebben recht op 600 euro per persoon (bij een vertraagde vlucht van meer dan 3.500 kilometer buiten de EU, zegt de Europese Verordening 261/2004) en dat bedrag gaan we ook zeker claimen’’, zegt de vijftiger.

Kakkerlakken

De huisvesting is volgens hem nu in orde maar was in het begin een ramp. ,,Mijn vrouw en ik hadden het slecht getroffen. We werden dinsdag ondergebracht in een verschrikkelijk hotel met kakkerlakken. Toen ik mijn beklag deed bij TUI, kreeg ik te horen: De enige verplichting die wij hebben, is het regelen van een bed voor u. Niet om uw vakantie te verlengen.’’

De touroperator bood gisteren excuses aan, vervolgt André, en regelde een ander onderkomen voor zijn echtgenote en hem. ,,We zitten nu in het Hilton’’, klinkt het opgelucht over de telefoon.

Urenlang wachten

De vertraging kwam voor hem als een onaangename verrassing. ,,We moesten dinsdag eerst uren wachten op de luchthaven. Dit vanwege een technische storing in het vliegtuig, zo werd ons meegedeeld. Nadat die storing verholpen leek te zijn, moesten we opnieuw urenlang wachten vanwege het testen van het bewuste onderdeel. Dat zou te maken hebben gehad met twee van de vier brandstofpompen. Uiteindelijk kregen we te horen dat de storing niet was verholpen en dat we moesten wachten op een nieuw onderdeel dat zou worden ingevlogen.’’

Dat onderdeel is nu onderweg naar Curaçao, zegt woordvoerder Petra Kok van TUI Nederland. Het verhelpen van het probleem had volgens haar nogal wat voeten in de aarde.

,,We hebben eerst een ingenieur naar Curaçao gestuurd om het kapotte onderdeel te repareren. Dat bleek niet mogelijk. Een vervangend onderdeel bleek niet aanwezig te zijn op het eiland maar wel in Londen. We wilden het laten oppikken door een van onze andere vluchten naar de Antillen maar dat mocht niet van de douane. Het nieuwe onderdeel moest eerst naar Schiphol komen alvorens we het konden meesturen met een vlucht naar Curaçao.’’

Onderweg

TUI Nederland vindt de vertraging ‘heel vervelend’ maar had vandaag goed nieuws voor de onfortuinlijke reizigers van vlucht OR368. Die vliegen morgenmiddag Nederlandse tijd dan toch naar Schiphol, waar ze morgenavond omstreeks 22 uur worden verwacht. De oorspronkelijke aankomsttijd stond gepland op gistermorgen om 09.55 uur.