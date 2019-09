Droneaanval op Saoedi-Arabië: prijs aan de pomp zal ook stijgen

De prijs van ruwe olie is vandaag in Azië flink gestegen, als reactie op de droneaanval op twee olie-installaties in Saoedi-Arabië. Hiermee is ongeveer 5 procent van de wereldwijde olieproductie stilgelegd. Het is te verwachten dat de prijs aan de pomp in de rest van de wereld de komende dagen ook gaat stijgen.

De prijs van olie steeg in Azië op de eerste handelsdag na de aanval met 19 procent, en in Amerika 15 procent. Dat is de sterkste prijsstijging sinds decennia. De explosief stijgende olieprijzen gaan zeker een effect hebben op de benzineprijzen aan de pomp. De kans bestaat zelfs dat er vandaag al tankstations zijn die de prijs wat verhogen, denkt marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers.

Normaal gesproken worden benzineprijzen op werkdagen vastgesteld. De prijzen voor zaterdag, zondag en maandag zijn dus al vastgesteld. ,,Dat staat in principe vast, maar afspraken kunnen doorbroken worden”, aldus Van Selms. Hij voorziet in ieder geval voor dinsdag een prijsstijging van 1 tot 2 cent per liter bovenop de huidige adviesprijs, en op de lange termijn misschien wel 5 cent per liter.

Drone-aanval

Olie-installaties in Abqaiq en Khurais werden zaterdag door vermoedelijk meerdere drones getroffen, waarna branden ontstonden. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Aramco, de grootste exporteur van ruwe olie ter wereld, moest zijn olieproductie halveren.

Voor de oliemarkten is de acute verstoring de ergste ooit, zelfs het verlies van de Koeweitse en Iraakse olieaanvoer in augustus 1990 werd overtroffen. Destijds viel Saddam Hoessein zijn buurland binnen. Het is ook groter dan het verlies van de Iraanse productie tijdens de Islamitische Revolutie in 1979. Kenners wijzen er op dat de kwetsbaarheid van de Saudische infrastructuur, die tot nu toe als zeer stabiel werd gezien voor de oliemarkten, een nieuwe werkelijkheid is waar handelaren rekening mee moeten houden.

Houthi-rebellen uit Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor aanvallen, maar Saoedische en Amerikaanse regeringsmedewerkers twijfelen aan dat verhaal. Zij onderzoeken of de aanval mogelijk door Iran is gecoördineerd, zo meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Rebellen

De leiding van de Houthi-rebellen in Jemen, waarmee Saoedi-Arabië al lange tijd in conflict is, zei na de aanval dat ze meerdere drones richting olievelden hadden gestuurd. Toch vermoeden regeringsmedewerkers van Saoedi-Arabië en de VS dat Iran achter de aanvallen zit. Zo beschuldigde Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Iran van ‘een ongekende aanval op de energievoorziening van de wereld’. Volgens Teheran zijn de beschuldigingen onzin, en zijn ze louter bedoeld om toekomstige acties tegen Iran te rechtvaardigen.