Dronken automobilist rijdt in op groep toeristen in Zuid-Tirol: zes doden, elf gewonden

update/videoIn het Italiaans-Oostenrijkse grensgebied is een automobilist vannacht ingereden op een groep van zeventien vakantiegangers. Zes van hen kwamen om het leven. Volgens de politie gaat het om jongeren uit Duitsland en was er sprake van een ongeluk.

Het drama vond omstreeks 01.15 uur plaats in Luttach im Ahrntal, een dorp in een ski- en wintersportgebied in Noord-Italië op enkele kilometers van de Oostenrijkse grens. Volgens de omroep Rai Südtirol raakten alle zeventien jongeren gewond van wie tien ernstig. Zes van hen bezweken ter plekke aan hun verwondingen. De overige slachtoffers, negen Duitsers en twee Italianen, zijn naar ziekenhuizen in Bozen, Bruneck, Brixen en Innsbruck vervoerd.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De brandweer van Luttach spreekt op Facebook van een ‘tragisch verkeersongeval’. Volgens de politie zijn alle slachtoffers tussen de 20 en 25 jaar oud en bevonden ze zich naast een touringcar langs de kant van de weg.

Volgens de eigenaar van het vakantieverblijf waar de groep verbleef, zo'n 50 meter van het plek van het drama, waren de jongeren net uit de nachtbus gestapt na een avondje stappen in de Hexenkessel Almpub in het nabijgelegen Steinhaus. ,,Op het moment dat ze wilden oversteken om naar ons vakantiehuis te lopen, reed de Audi TT in op de groep’’, verklaarde de man tegenover Italiaanse media.

1,97 promille

De bestuurder, een 27-jarige man uit Kiens, meldde zich na het drama bij de politie. Die nam een blaastest af en bracht hem over naar een ziekenhuis voor een bloedproef en algeheel medisch onderzoek. Volgens de carabinieri was sprake van een ‘sterk verhoogd’ alcoholpromillage. De Italiaanse publieke omroep Rai meldt dat hij een alcoholpromillage van 1,97 in zijn bloed had. Dat komt neer op zo'n acht tot tien glazen bier en is vier keer zoveel als de toegestaan.

De man is aangehouden op verdenking van doodslag in het verkeer. Voor het rijden met zo'n hoog alcoholpromillage alleen al hangt hem volgens de omroep een gevangenisstraf van minstens acht jaar en maximaal twaalf jaar boven het hoofd

Geschokt

De hulpdiensten rukten massaal uit. Naast zeventien ambulances waren er ook brandweervoertuigen van korpsen uit de wijde omgeving en een traumahelikopter. ,,Wij zijn allemaal geschokt door dit drama’’ verklaarde gouverneur Arno Kompatscher van Zuid-Tirol tijdens een persconferentie met de plaatselijke autoriteiten. Die hebben een speciaal telefoonnummer opengesteld voor nabestaanden, familie en vrienden van de slachtoffers. De gouverneur sprak zijn medeleven uit namens alle inwoners van Tirol en bedankte de 160 hulpverleners. Hij vroeg de media terughoudenheid te betrachten ten aanzien van de slachtoffers.

Burgemeester Helmut Klammer van Ahrntal zei geen woorden te hebben voor het drama. Hij was de hele nacht ter plaatse en vreest een serieuze impact van het dodelijke ongeluk op het toerisme. Het gebied is bij Duitse jongerengroepen in trek voor wintersportvakanties.

Het hoofd van de medische hulpverlening verklaarde dat de gewonde slachtoffers eerste hulp kregen in een verwarmde tent op de plek van het ongeval. ,,Een team van psychologen verleende geestelijke bijstand. De laatste patiënt werd omstreeks 03.30 uur afgevoerd. Naast de vier zwaargewonden zijn er vijf middelzwaar gewonden en twee lichtgewonden’’aldus Marc Kaufmann.

Volledig scherm Zes vakantiegangers bezweken ter plekke aan hun verwondingen. © FF Luttach

Volledig scherm Hulpdiensten rukten massaal uit. In totaal waren 160 hulpverleners in touw. © FF Luttach