‘Drugs- en pornobunker van Nederlander verhuurde ook servers aan extreemrechtse groep’

De geheime cyberbunker die in de herfst werd ontmanteld in het zuidwesten van Duitsland huisvestte naast allerlei dark web -marktplaatsen ook de gegevens van een pan-Europese extreemrechtse beweging. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Koblenz na berichtgeving door Duitse media. Daarin reageerde de Nederlandse hoofdverdachte Herman Johan X. (60) voor het eerst op de aantijgingen jegens hem.

De verantwoordelijken achter de ondergrondse cyberbunker op het voormalige Bundeswehr-terrein bij Traben-Trarbach zagen het hosten van gegevens van extreme groeperingen als ‘een gat in de markt’, verklaarde een voormalige medewerker tijdens zijn verhoor aan de politie. Met de extreemrechtse Identitaire Beweging werd echter een ander contract afgesloten voor het huren van servers dan met andere huurders, verklaarde hoofdaanklager Jörg Angerer van de cybercriminaliteitscel van het Openbaar Ministerie (OM) in Koblenz vanmorgen.



Daarmee bevestigde hij berichtgeving van Der Spiegel. Het Duitse weekblad schreef vanmorgen op zijn website: ‘De bunkermedewerker nam via versleutelde berichten contact op met een vertegenwoordiger van de Identitaire Beweging in Duitsland en sloot vervolgens een huurovereenkomst af voor een cloudserver. De extreemrechtse beweging kreeg een bijzonder gunstig huurtarief van 30 euro per maand. Andere klanten zouden honderden euro’s voor dezelfde server hebben betaald. Bunker-verantwoordelijken prezen hun datacentrum in advertenties aan als ‘kogelvrij’ dus superveilig. Ze verhuurden ook opslagruimte zonder contracten en zonder de persoonlijke gegevens van de huurders.’



De cyberbunker aan de Moezel hostte internetsites op het dark web, zeg maar de digitale onderwereld. Op die sites werd volgens het Duitse OM gehandeld in onder andere drugs, kinderporno en wapens. Hoofdverdachte is de 60-jarige Herman Johan X. Hij liet de voormalige NAVO-bunker vanaf eind 2013 ombouwen tot cyberbunker en exploiteerde het geheime datacentrum, zegt het OM.

WikiLeaks

De Nederlander reageerde tot nu toe niet in het openbaar op de beschuldigingen aan zijn adres. Grofweg gaat het om lidmaatschap van een criminele organisatie en medeplichtigheid aan honderdduizenden gevallen van zware drugsdelicten, valsmunterij, gegevensdiefstal en het verspreiden van kinderporno en wapens. De inval door een antiterreurteam van de politie, in september vorig jaar, zou volgens hem evengoed te maken kunnen hebben met de ‘politieke inhoud’ van de servers.

Quote We hebben bijvoor­beeld ook de Wiki­Leaks-ser­vers gehost, wat de vraag rechtvaar­digt of dat niet de belangrijk­ste reden voor de inval was Herman Johan X, Hoofdverdachte

‘We hebben bijvoorbeeld ook de WikiLeaks-servers gehost, wat de vraag rechtvaardigt of WikiLeaks niet de belangrijkste reden was voor de plotselinge belangstelling van de Duitse autoriteiten voor ons’, schreef hij in antwoord op vragen van Der Spiegel.

Slachtofferrol

Hoofdaanklager Jörg Angerer ziet de verklaring van X. als een poging zich voor te doen als slachtoffer van politieke vervolging. ,,We hebben tot dusver geen bewijs gevonden dat de WikiLeaks-server in de bunker stond”, verklaarde hij tegenover het weekblad. Dergelijke servers zouden ook geen enkele rol hebben gespeeld in het onderzoek.

De evaluatie van de servers in de ontmantelde cyberbunker is nog steeds aan de gang. Tot dusver vonden de speurders ‘geen enkele legale site’, aldus Der Spiegel.

Zeeland

Herman Johan X. is een van in totaal acht verdachten. Ze werden begin april aangeklaagd. Het gaat om een vrouw en zeven mannen. Een van hen zou de zoon van de Nederlander zijn. X. zou eerder een datacentrum hebben gerund in de atoombunker in het Zeeuwse Kloetinge. In het gebouw werd bij een brand in 2002 een xtc-laboratorium ontdekt. Bewijs dat X. of zijn partner Sven Olaf K. direct betrokken waren bij het drugslab ontbrak.