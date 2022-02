Druk op Europa om nu al sancties tegen Rusland te treffen, scheurtjes in Europese front

Europa komt onder steeds zwaardere druk te staan om al een begin te maken met sancties tegen Rusland. Maar volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell is het daarvoor nog te vroeg. Daarmee dreigen er scheurtjes te komen in het Europese front, dat juist zo nadrukkelijk eenheid wil uitstralen.

Voorstanders van directe sancties wijzen op de agressie die Rusland al toont met onder meer cyberaanvallen, de dreiging die uitgaat van zijn blijvend grote troepenmacht langs de Oekraïense grens, de toenemende schermutselingen in Oost-Oekraïne en het feit dat Moskou permanent of in elk geval voor langere tijd troepen in Belarus wil houden. ,,We hoeven niet te wachten op een militaire aanval. De aanval op Oekraïne is al begonnen”, aldus de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis.

Bij aankomst in Brussel vanmorgen, waar de 27 EU-buitenlandministers nu bijeen zijn over Oekraïne, zei Landsbergis het ‘logisch’ te vinden dat de Baltische landen de sancties als eerste van stal willen halen: ,,Wij zijn de frontlijnstaten.” Landsbergis kreeg bijval van zijn Letse collega Edgar Rinkevics: ,,Wat nu in Donbas gebeurt is de verantwoordelijkheid van Rusland. Net zoals hun besluit om geen troepen terug te trekken.”

Beide ministers spraken openlijk van ‘de bezetting’ van Belarus. Volgens hun Roemeense collega Bogdan Aurescu is het in elk geval hoog tijd dat Europa begint te communiceren over de inhoud van zijn sanctiepakket. ,,Dat kan een belangrijk afschrikkend effect hebben.”

Volledig scherm Volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell is het Europese sanctiepakket klaar. © EPA

Sanctiepakket klaar

Volgens EU-buitenlandchef Borrell is het Europese sanctiepakket wel klaar. ,,Het werk is gedaan. En het is misschien wel belangrijk om nog eens te zeggen dat het een bevoegdheid van de Raad is om te beslissen wanneer de sancties worden toegepast. Ik roep de Raad bijeen zodra het moment daar is. En we blijven hopen dat dat moment niet komt.”

Quote Ik betwijfel of ze er ooit nog weggaan Alexander Schallenberg, Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Dat vinden ook veel andere landen. ,,Sancties zijn een straf, daar kom je mee omdat er agressie is gepleegd”, aldus de Oostenrijkse minister Alexander Schallenberg. Hij maakt zich wel grote zorgen over wat hij ‘de annexatie, minstens militair’ van Belarus door Rusland noemt. ,,Er is geen datum genoemd voor terugtrekking van de Russische troepen na afloop van hun oefening daar. Ik betwijfel of ze er ooit nog weggaan.”

De 27 EU-ministers ontvangen vandaag ook hun Oekraïense collega Dmytro Kuleba. Hij vindt dat Europa veel sterkere signalen moet afgeven dat het agressie niet tolereert. ,,Door er alvast mee te beginnen kan Europa laten zien dat het niet alleen over sancties praat, maar ze ook toepast.” Daarnaast, vindt hij, kan Europa Oekraïne veel massiever bijstaan in versterking van zijn defensie en cyberveiligheid.

EU stuurt noodhulp Oekraïne heeft de EU gevraagd om materiaal en medische goederen te sturen die mogelijk nodig zijn in het geval van een Russische invasie of andere escalatie van de situatie. Vijf landen hebben direct gereageerd op de hulpaanvraag en sturen onder meer tenten, noodgeneratoren, latrines en een geavanceerde medische post waar vijfhonderd gewonden kunnen worden behandeld, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Frankrijk, Oostenrijk, Ierland, Slovenië en Roemenië waren de eerste die zich hebben gemeld met beschikbaar materiaal. Ook duizenden latex handschoenen, beschermende maskers, dekens, geneesmiddelen en duizenden liters ontsmettingsmiddel gaan richting Oekraïne. ,,We zijn volledig solidair met het Oekraïense volk, ook met concrete hulp”, zegt Eurocommissaris Janez Lenarčič (Crisisbeheer). ,,Ik verwacht de komende dagen meer steun uit andere EU-landen.”

