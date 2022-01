Duitse agenten 'geëxecuteerd’ bij verkeerscontrole, klopjacht gaande

Volgens de Duitse krant Bild zijn de politiemensen door het hoofd geschoten. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, omschreef de aanval op de politie agenten eerder als een mogelijke executie. ,,Los van welk motief aan deze daad ten grondslag ligt; dit doet denken aan een executie en moet ons ervan doordringen dat politiemannen- en vrouwen elke dag hun leven riskeren voor onze veiligheid. Alles zal in het werk worden gesteld deze daders te pakken”, aldus Faeser.

Duitse media melden dat het pistool van de vrouwelijke agent nog in haar holster zat. Ze was kansloos. Haar collega kon zich wel verdedigen en zou het magazijn van zijn dienstpistool hebben leeggeschoten. Beiden droegen hun uniform en hadden een kogelvrij vest aan, aldus Bild. Naar verluidt deden de agenten verkeerscontroles in een niet-herkenbare politiewagen.

Wegen in het district, niet ver van de Amerikaanse vliegbasis Ramstein bij de stad Kaiserslautern, zijn afgezet. Bij wegblokkades worden ook in aanliggende deelstaten auto’s gecontroleerd. Vooralsnog zonder resultaat. Op de locatie van de schietpartij vindt sporenonderzoek plaats maar naar verluidt is er geen beschrijving bekend van het voertuig van de verdachten en ook niet in welke richting ze zijn weggereden.

Wild

De beide agenten werden omstreeks 04.20 uur tijdens een routinecontrole beschoten en raakten dodelijk gewond. Volgens de Duitse krant Bild zijn er aanwijzingen dat ze op stropers zijn gestuit. De laatste melding van de agenten zou namelijk zijn geweest dat ze een verdacht voertuig hadden aangehouden en dat in de kofferbak dood wild was ontdekt. Een van de agenten meldde vervolgens dat ze de inzittenden van de auto verder gingen controleren. Daarna werd het stil. Tot nog een noodkreet klonk: ,,Ze schieten op ons”. Daarna werd de verbinding door de agent zelf verbroken.

Volledig scherm Nabij Kusel zijn twee Duitse politieagenten doodgeschoten. © AP

Wat er is precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Als het inderdaad stropers waren is de kans groot dat die wapens hadden. De slachtoffers zijn volgens Duitse media een naar verluidt ervaren politieman van 29 jaar en een agente in opleiding van 24 jaar. Gezien hun laatste mededeling gaat de politie uit van meerdere schutters.

Jagers

In de sociale media zijn in groepen van Duitse jagers inmiddels waarschuwingen uitgegaan het gebied van de dodelijke schietpartij te mijden. Omdat er gedood wild in de kofferbak van de daders werd gevonden, wordt er in die kringen rekening gehouden dat de schutters stropers of jagers waren. Jagers doen nu oproepen onder elkaar voorlopig niet in de regio te jagen, totdat de daders zijn gepakt.

Versterkingen uit de naburige deelstaat Saarland helpen ook mee met de grote zoektocht naar de schutters. Bij aankomst van de eerste agenten uit het district Kusel werden de lichamen van de agenten ontdekt. De vrouw was toen al dood, de man stierf even later.

De politie heeft ​​bewoners in de omgeving gevraagd uiterst voorzichtig te zijn en geen lifters op te pikken in het gebied rond Kusel. Mensen die iets verdachts hebben gezien, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De Duitse politievakbond laat weten ‘geschokt en bedroefd’ te zijn.

Vakbondsleider Jörg Radek benadrukt dat het topprioriteit is dat de daders gepakt worden.

