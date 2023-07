Duitse burgemeester: Alles wijst erop dat ‘loslopende leeuwin’ een wild zwijn is

Gevaarlijk dier

De speurtocht was al sinds donderdagochtend aan de gang. In de nacht van donderdag op vrijdag was een korte zoekpauze, maar vrijdag werd de zoektocht hervat met 120 man. De politie riep mensen op het bosgebied ten zuiden van de Duitse hoofdstad te mijden vanwege een ‘gevaarlijk wild dier’. Dierentuinen en andere erkende organisaties in en rond Berlijn misten geen dieren. De politie deed ook onderzoek naar particuliere eigenaren van wilde dieren.

Wild zwijn

‘Spannende fase’

Donderdagavond deed de politie opnieuw een melding dat de leeuwin zou zijn gezien in een stuk bos in Kleinmachnow. ,,We zitten in een spannende fase, hij is net gezien”, meldde de politie aan lokale media. Toch werd ook daar de zoekactie na enkele uren weer afgebroken. Eerder op de dag hield het nieuws van een loslopende leeuwin de gemoederen in Berlijn al flink bezig. ,,Mijn telefoon staat al heel de dag roodgloeiend”, zei Saidra Schirl, eigenaar van een bloemenkiosk in de wijk Zehlendorf in Berlijn, tegen deze site. ,,Dat het beest nog niet gevonden of neergeschoten is, boezemt mij ergens wel angst in.” Andere inwoners reageerden laconieker. ,,Leeuwin of niet, ik doe gewoon boodschappen”, zei Stephan.