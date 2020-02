Duitse deelstaatminister: vreemdelingenhaat lijkt motief achter bloedbad Hanau met elf doden

Update / videoEen 43-jarige Duitse man heeft gisteravond in Hanau bij Frankfurt negen mensen doodgeschoten in twee waterpijpcafés. Daarna schoot hij zijn 72-jarige moeder dood en beroofde vervolgens zichzelf van het leven. De eerste resultaten van het onderzoek wijzen op een extreemrechtse dader die handelde vanuit een racistisch motief.

Bij twee schietpartijen in waterpijpcafés in het Duitse Hanau zijn gisteravond negen doden en vijf gewonden gevallen. De vermoedelijke dader is dood aangetroffen in zijn woning. Daar werd nóg een lijk aangetroffen. Het zou gaan om de moeder van Tobias R. (43). Het totale dodental staat daarmee op elf. De recherche gaat ervan uit dat de dader een rechts-extremistisch motief had. Van zijn hand zijn volgens Duitse media een brief en een video aangetroffen.

De brief is volgens het Duitse Bild in de woning van de verdachte gevonden. In de video, die enkele dagen geleden op YouTube werd gezet, spreekt Tobias R. kalm en zeer gestructureerd. In een van de opnames, die hij als ‘verklaring’ bestempelt, legt hij zijn ‘verwarde’ complottheorieën uit. “Hij wist dat hij werd gevolgd door een geheime dienst en dat mensen in zijn gedachten konden ‘haken’”, meldt nieuwsmagazine Focus.

R. verwijst niet naar een bekende geheime dienst - zoals de Duitse geheime dienst of de CIA - maar spreekt van “een organisatie die werkt op basis van een geheime dienst, maar niet officieel onder een naam optreedt”. In de video uit de Duitser zich ook negatief over migranten uit Arabische landen en Turkije.

Volgens Bild, die zegt uit politiebronnen informatie te hebben over de brief, was de tekst erg verward. De man zou ook schrijven dat bepaalde bevolkingsgroepen gedood moeten worden, omdat uitzetting niet effectief is.

De video van de man is enkele dagen geleden al opgenomen. De verdachte, gekleed in een donker colbert spreekt hier in vloeiend Engels een ‘persoonlijke boodschap aan alle Amerikanen’ uit. Het filmpje circuleerde vanmorgen nog op internet en lijkt te zijn opgenomen in een woning. De video is inmiddels verwijderd. De man verklaart op de beelden onder meer dat in de Verenigde Staten militaire installaties bestaan waar kinderen worden gedood. Ook zou de duivel er worden vereerd. De vermeende schutter zou Amerikanen in het filmpje hebben opgeroepen ‘nu de strijd aan te gaan’ tegen dergelijke misstanden.

Federale aanklagers in Duitsland hebben inmiddels laten weten dat zij de leiding hebben over het onderzoek. De signalen van rechts-extremisme zijn de reden om het onderzoek over te nemen van de lokale politie. Justitie bevestigt dat er wordt uitgegaan van een rechts-extremistisch motief. Een landelijke woordvoerder wil nog niet ingaan op de inhoud van de brief en video. Wel bevestigt hij dat er elf doden zijn gevallen.

Shisalounges

De verdachte loste gisteravond rond 22.00 uur de eerste schoten in de shisha-bar ‘Midnight’ op de Heumarkt in het centrum van Hanau. Hij belde eerst aan, waarna hij werd binnengelaten. Eenmaal binnen begon hij te schieten. Hierbij kwamen vijf mensen om het leven.

Vanuit daar is de schutter de wijk Kesselstadt ingevlucht, waar hij vanuit de auto nogmaals op een lounge genaamd ‘Arena Bar & Café’ heeft geschoten. Hierbij vielen voor zover bekend vier slachtoffers. Onder alle slachtoffers zouden enkele mannen en een vrouw met een Koerdische achtergrond zitten.

Tweede lichaam in woning

De politie startte gisteravond direct een grote zoektocht naar de vermoedelijke dader en zette daarbij helikopters in. Getuigen werd gevraagd informatie door te geven. Lange tijd was niet duidelijk of er een of meerdere daders waren, maar rond 05.00 uur ’s ochtends liet de politie weten dat het de vermoedelijke dader dood in zijn woning had aangetroffen, samen met nog een ander lichaam. Het zou gaan om zijn moeder.

De auto van de vermeende dader is vannacht onderzocht op eventuele boobytraps. In Duitse media wordt gezegd dat er onder meer munitie, tijdschriften en een holster voor een wapen in het voertuig lagen. Volgens het Duitse Bild had de man een jachtvergunning. De politie heeft laten weten dat zij er vanuit gaan dat de man alleen handelde.

Tobias R. (inzet) groeide op in Hanau, volgde naar eigen zeggen een opleiding tot bankmedewerker en studeerde daarna bedrijfskunde.

‘Verschrikkelijk’

,,Het was een verschrikkelijke avond”, aldus burgemeester Claus Kaminsky van Hanau gisteravond in een verklaring. ,,Deze avond zal ons nog lang bezighouden. Het is een avond die je je niet erger voor kunt stellen.” Over het motief achter de schietpartij kon Kaminsky nog niets zeggen. Parlementslid namens Hanau, Katja Leikert (CDU),reageert ook geschokt. ,,In deze afschuwelijke nacht wens ik alle nabestaanden van de slachtoffers veel sterkte en de gewonden een snelle genezing.” Leikert bedankt ook nog de politieagenten die bezig zijn met de zaak.

Hanau, dat zo’n 90.000 inwoners heeft, ligt in de deelstaat Hessen ten oosten van Frankfurt.