Duitse deelstaatpremier en gezin doelwit van haat na verkiezingsdeal met ‘fascisten’

Aanleiding voor de haat is de manier waarop Kemmerich vorige week woensdag werd verkozen. Dat gebeurde met steun van de rechts-populistische partij AfD (Alternative für Deutschland), meer bepaald dankzij de stem van AfD-leider Björn Höcke himself die volgens een Duitse rechter een fascist genoemd mag worden. Met die steun had Kemmerich één stem meer dan de voormalige minister-president van de deelstaat.

Het aanvaarden van het premierschap leverde Kemmerich forse kritiek op omdat hij zonder de steun van de AfD niet zou hebben gewonnen. Terwijl op samenwerking met de AfD een taboe rust binnen de gevestigde politieke partijen in Duitsland, althans binnen de partijbesturen in Berlijn. Daardoor werd hij al snel gezien als ‘verrader’.

Die kritiek bleef niet beperkt tot de politiek, blijkt nu. Kemmerichs woning in Weimar werd beschoten en op de oprit werd geprobeerd een verraders-slogan te schilderen, wat de politie kon voorkomen. Volgens een FDP-woordvoerder in de deelstaat werd Kemmerichs vrouw bespuugd, werd in een plaatselijke supermarkt een nagemaakte politiefoto van de pas verkozen premier opgehangen en gingen enkele van hun kinderen onder politiebegeleiding naar school. Volgens RTL Duitsland ging het om de twee jongste zonen, bleef een dochter uit angst voor vijandigheden thuis en wordt de woning van het gezin bewaakt.

Andere liberale politici in de deelstaat Thüringen zijn de afgelopen dagen eveneens lastiggevallen of negatief bejegend, verklaarde de FDP-woordvoerder vandaag. Bij sommige bleef dat beperkt tot het weigeren hun hand te schudden, bij andere werden woningen beklad. Dat gebeurde ook bij het hoofdkwartier van de Duitse liberalen in de deelstaat. Tevens werden enkele partijbijeenkomsten verstoord. ,,Kritiek hoort bij een democratie maar niet op deze manier’’, verklaarde de woordvoerder.

Bescherming