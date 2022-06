Duitse docent plukt wandelroute van internet en brengt groep scholieren in grote problemen

Volgens de politie arriveerden de leerkrachten met de jongeren (tussen de 12 en 14 jaar) uit de Duitse stad Ludwigshafen ‘s middags bij hun accommodatie in het nabijgelegen Heuberggebied. Omdat het op dat moment mooi weer was, besloten de leraren met de jongeren meteen een wandeling door Kleinwalsertal te maken, een populair wandelgebied.



De groep volgde een route die een leerkracht op internet had gevonden. Die ging over de Heuberggrat, een pad dat werd aangeprezen als een goed wandelpad. In werkelijkheid bevatte de route verschillende klimpassages waarvoor enige ervaring vereist is.