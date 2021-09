Duitse exitpolls: nek-aan-nekrace tussen SPD en CDU/CSU in Bondsdagverkiezingen

In de exitpolls van de tweede Duitse publieke zender ZDF staat de SPD iets voor met 26 procent tegenover 24 procent voor de Unie van christendemocraten. Voor de partij van Angela Merkel is het de laagste score in de geschiedenis. Tot dusver behaalden CDU/CSU de laagste score bij de verkiezingen in 1949 (31%).

In de ARD-voorspellingen haalt de CDU nu 19,6 procent van de stemmen, zusterpartij CSU vijf procent. De Groenen staan op 14,8 procent, de liberale FDP op 11,2 procent, de rechtspopulistische AfD (Alternative für Deutschland) op 11,3 procent. De democratisch-socialistische Die Linke staat op vijf procent. In de exit-polls van de ZDF komen de Groenen met 14,5 procent ook op de derde plaats, de FDP op vier met 12 procent, de AfD op vijf met 10 procent en Die Linke op zes met vijf procent.

CDU-leider Armin Laschet, tevens kanselierskandidaat, zei zojuist in een eerste reactie dat zijn partij en de zusterpartij CSU “niet tevreden kunnen zijn” met het voorlopige resultaat. ,,Dit stelt onze Unie, alle democratische partijen en Duitsland voor grote uitdagingen en een grote krachtsinspanning om ons land bij elkaar te houden.’’

Olaf Scholz, kanselierskandidaat voor de SPD, heeft nog niet gereageerd.

Coalities

Op basis van deze voorspellingen is een door CDU en CSU zo gevreesde rood-rood-groene coalitie van SPD, Die Linke en Groenen volgens beide zenders niet mogelijk. Daarvoor is een meerderheid van 365 zetels nodig terwijl ze samen nu op 355 uitkomen.

Een zogenoemde grote coalitie (GroKo) zoals de huidige van SPD en CDU/CSU zit er wel in, net als een Jamaica-coalitie van CDU/CSU, FDP en Groenen (vernoemd naar de zwart-groen-gele kleuren in de Jamaicaanse vlag) en een rood-geel-groene stoplicht-coalitie van SPD, FDP en Groenen.

Peilingen

In de laatste peilingen voor de stembusgang waren de regeringspartijen SPD en CDU/CSU elkaar zo dicht genaderd dat er geen duidelijke koploper meer was. De SPD ging weliswaar aan kop met 25 procent van de stemmen maar de Unie van Merkels CDU en Beierse zusterpartij CSU liep in en kwam uit op 23 procent. Daarbij moest rekening worden gehouden met een foutmarge van twee procent.

Het opkomstpercentage lag om 14 uur lager dan bij de Bondsdagverkiezingen van 2017 (36,5 procent tegenover 41,1 procent) maar de federale verkiezingsleider Georg Thiel waagde een voorzichtige voorspelling dat de opkomst uiteindelijk hoger zou kunnen zijn door een “recordaantal” poststemmen. Dat record wordt vooral toegeschreven aan de coronaregels in de stembureaus die kiezers zo omzeilen.

Zwevende kiezers

Het aantal zwevende kiezers was bij de federale verkiezingen groter dan anders. Maar liefst een op vier Duitsers wist van tevoren nog niet op welke partij ze moesten stemmen, bleek uit peilingen. Dat kwam volgens deskundigen door het vrijwillige vertrek van Merkel, die na een ambtsperiode van zestien jaar stopt. ,,We hebben geen zittende bondskanselier meer die verkiesbaar is en hebben drie in plaats van twee partijen die om het kanselierschap strijden. Bovendien is het allesbehalve duidelijk welke coalitie we krijgen’’, lichtte politicoloog Thomas Gschwend van de Universiteit van Mannheim toe tegenover de Duitse, internationaal georiënteerde omroep Deutsche Welle.

Angela Merkel volgt de verkiezingsavond als toeschouwer in het Konrad-Adenauer-Haus in Berlijn, het federale hoofdkwartier van de CDU.