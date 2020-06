Duitse gerecht heeft ‘enig bewijs’ dat Maddie McCann dood is

Wolters zei dat de ‘harde bewijzen’ om Brückner voor het gerecht te brengen op dit moment ontbreken, maar dat er wel ‘enig bewijs’ is dat de man het meisje vermoord heeft. ,,Er zijn dingen waarover we niet kunnen communiceren en die de theorie dat Madeleine dood is bevestigen, ook al moet ik toegeven dat we het lichaam niet hebben”, zei Wolters.

Hulp van toeristen nodig

Het is dan ook cruciaal voor het onderzoek dat het lichaam van Maddie gevonden wordt. ,,Daarom hebben we meer informatie van mensen nodig, vooral over de plaatsen waar de verdachte gewoond heeft, zodat we die kunnen doorzoeken om Madeleine te vinden”, aldus Wolters tegen Sky News. Het Duitse gerecht heeft al de hele periode dat Brückner in de Algarve woonde - van 1995 tot 2007 - in kaart gebracht. ,,Maar we hebben hulp nodig van Britse toeristen die in die periode in Praia da Luz waren”, aldus Wolters.