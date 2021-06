Duitse kardinaal dient ontslag in vanwege seksschandalen kerk, maar paus wijst verzoek af

De 67-jarige Marx, een van de bekendste bisschoppen in Duitsland, was tot vorig jaar voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie. Volgens Marx heeft de katholieke kerk een ‘dood punt’ bereikt, schreef hij in zijn brief die vrijdag is vrijgegeven door het bisdom. Hij stelde dat het hem ging om het ‘delen van de verantwoordelijkheid voor de catastrofe van seksueel misbruik van geestelijken in de afgelopen decennia’.

Quote Ons bewust worden van de hypocrisie in de manier waarop we ons geloof beleven is de eerste stap die we moeten nemen Paus Franciscus

Nee tegen ontslag, ja tegen hervormingen

Paus Franciscus zei in een brief dat hij Marx’ motivatie begreep, maar dat hij het ontslag niet accepteert. Wel schreef hij dat een proces van hervormingen nodig is, een proces ‘dat niet bestaat uit woorden, maar uit een houding van moed: moed om je in een crisis te storten en de realiteit onder ogen te zien ongeacht de gevolgen.’

De brief van de paus lijkt Marx steun te geven voor het controversiële hervormingsproces van de Duitse kerk, in reactie op de misbruikschandalen. ,,Ik ben het met je eens dat dit een catastrofe is”, zei de paus. ,,De verdrietige geschiedenis van seksueel misbruik en de manier waarop de kerk daarmee tot recent is omgegaan. Ons bewust worden van de hypocrisie in de manier waarop we ons geloof beleven is de eerste stap die we moeten nemen.”

Paus Fransiscus stelde in zijn brief dat elke bisschop persoonlijke én collectieve verantwoordelijkheid moet nemen voor het falen van de kerk aangaande het beschermen van jonge mensen tegen zedendelinquenten. ,,Niet iedereen wil die realiteit accepteren, maar het is het enige pad.”

