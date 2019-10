Duitse minister na extreem-rechtse terreur in Halle: ‘Hou gamers in de gaten’

Horst Seehofer, de Duitse minister van binnenlandse zaken, heeft kritiek geoogst met commentaar op de terreuraanslag in Halle , afgelopen woensdag. Hij kondigde namelijk aan de gamersscene beter in de gaten te gaan houden. ,,Het is een groot probleem. Veel daders en potentiële daders komen uit die scene.”

De 27-jarige Stephan Billiet schoot afgelopen woensdag in het rond in Halle. Hij doodde twee mensen bij een synagoge. De schutter wilde kennelijk veel meer slachtoffers maken. In een vooraf op internet geplaatst manifest, schreef de vermeende schutter dat hij zoveel mogelijk ‘anti-blanken’ wil doden, ‘bij voorkeur Joden’.

Billiet was een actief gamer. Voor zijn daad maakte hij een schematisch plan, dat een soort schriftelijke versie van een computerspel was, meldt de Duitse krant Rheinische Post op zijn website. Volgens Duitse veiligheidsdiensten maken extremisten vaker gebruik van gaming-platformen. Hun communicatie daar blijft vaak buiten het zicht van de diensten.

In het ARD-programma Bericht aus Berlin zegt Seehofer daarom dat daar meer controle moet komen. ,,Sommigen nemen game-simulaties als voorbeeld. Je moet goed kijken of het nog een computerspel is, een simulatie of een verborgen plan voor een aanslag. Daarom moeten we beter naar de gamersscene gaan kijken.”

Hoon

Met die uitspraken ontmoette de CSU-politicus de nodige hoon. Duitse internetgebruikers vinden dat hij de aandacht hiermee afleidt van het rechts-extremistische karakter van de aanslag. Ook zou hij gamers in het algemeen in het verdachtenbankje plaatsen. ,,De jaren negentig belden”, merkt Konstantin Kuhle, politicus van de FDP op twitter op. ,,Ze willen hun debat over geweld in videogames terug. En nu serieus: digitaal rechts-extremisme is een enorm probleem.”

Er is ook steun voor Seehofer. Stephan Kramer, directeur van de veiligheidsdienst in Thüringen, waarschuwt voor ‘extreem extremisme’ in de gamersscene op internet. ,,Delen van de scene zijn een platform voor rechtsextremisten ‘om te netwerken en elkaar aan te moedigen in hun haat en te motiveren. Alles thuis vanaf de bank.”