Duitse minister neemt ontslag na politieke druk over vakantie ondanks watersnood

Spiegel is de eerste minister die opstapt uit het kabinet van bondskanselier Olaf Scholz. Hij sprak maandagmorgen zijn steun nog uit aan de minister van Gezinszaken maar de politieke druk om af te treden nam toe. Zondag merkte de leider van de Duitse christendemocraten Friedrich Merz (CDU) fijntjes op dat de minister van Milieuzaken in de deelstaat Noordrijn-Westfalen vorige week ‘voor minder’ was opgestapt omdat ze negen dagen op vakantie naar Mallorca was geweest ondanks de watersnood. Ook andere politici van de oppositiepartij en vertegenwoordigers van de rechtspopulistische AfD eisten haar aftreden of ontslag.