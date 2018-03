'Duitse ministeries zijn slachtoffer van cyberaanvallen'

'Onder controle'

Het is niet de eerste keer dat de Duitse overheid het slachtoffer is geworden van aanvallen door APT28. In 2015 zou de groep er ook al in geslaagd zijn om computers van de Bundestag (het parlement) binnen te dringen. Volgens de nieuwszender ProSieben is het netwerk in het gebouw nog steeds niet goed genoeg beschermd tegen aanvallen.