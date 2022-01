Duitse misbruikzaak leidt naar 439 verdachten: jongste slachtoffer baby van 3 maanden

De politie kon 65 kinderen ‘bevrijden’, zei onderzoeksleider Michael Esser vandaag op een persconferentie in Keulen. Volgens hem hebben de slachtoffers ‘enorm geleden’ en zijn ze ernstig getraumatiseerd. Zeker tien mannen zijn inmiddels veroordeeld tot deels lange gevangenisstraffen.



De omvangrijke misbruikzaak kwam in het najaar van 2019 aan het licht. Toen werd een 43-jarige kok in Bergisch Gladbach, in de buurt van Keulen, opgepakt vanwege seksueel misbruik van zijn dochter. In zijn woning vond de politie een grote hoeveelheid kinderporno. Op zijn mobiele telefoon had de man 130.000 foto's en 120.000 video's van misbruik. De onderzoekers stuitten daardoor op een groot netwerk van mannen die digitaal gegevens en soms ook hun kinderen met elkaar ‘uitwisselden’.

Daarbij kwamen ruim 30.000 onbekende verdachten in beeld. Omdat ze zich verschuilen achter pseudoniemen in forums, groepchats en in messengerdiensten, is identificatie uiterst moeilijk. Op het hoogtepunt eind 2019 waren bijna 350 politieagenten de klok rond bezig verdachten te identificeren aan de hand van beveiligde foto’s, video’s en chats.

Keurige baan

De politie deed bijna een jaar geleden invallen bij 65 verdachten voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Volgens Esser kwamen de verdachten ‘uit alle lagen van de bevolking’, onder wie ogenschijnlijk ‘normale’ mensen met een keurige baan. In de meeste gevallen hadden de moeders geen weet van het misbruik, stelt de politie.

De situaties waren soms ‘heel surrealistisch’, meldt de Duitse politie. Sommige kinderen huilden toen ze weggehaald werden bij hun misbruikers. Tijdens een hoorzitting in Aken klampte een meisje zich wanhopig vast aan een knuffeldier dat haar oom haar had gegeven. ,,Deze oom was onze verdachte die haar onbeschrijfelijk veel leed had aangedaan’’, staat in een politierapport. ,,Zelfs de meest ervaren onderzoekers waren geschokt door de ernst van het misbruik.”

Nog nooit zo veel leed in één zaak gezien

In Duitsland zijn 27 verdachten opgepakt. Een vader die zijn dochter misbruikte is in 2020 veroordeeld tot twaalf jaar cel. De Keulse politiechef Uwe Jacob zei dat hij nog nooit zo veel leed in één zaak heeft gezien. ,,Wat we hier hebben ontdekt, gaat voorbij aan alle grenzen.” Reden om te juichen over de uitkomst van het onderzoek is er niet, aldus Jacob. ,,Daarvoor is het leed dat we hebben blootgelegd veel te groot.”

Het onderzoek naar kindermisbruik en het bezit en verspreiden van kinderporno gaat nu op kleinere schaal verder. De politie heeft zo'n 4700 datadragers in beslag genomen. De beveiligde harde schijven, computers en mobiele telefoons moeten grotendeels nog onderzocht worden.

