Duitse politie bereidt zich voor op nieuwe protesten extreemrechts in Chemnitz

De Duitse politie maakt zich op voor meer protestacties tegen immigranten. De extreemrechtse groep Pro Chemnitz heeft via Facebook opgeroepen tot een nieuwe mars in de Duitse stad. Twee eerdere demonstraties van de beweging zijn uitgemond in rellen en geweld. Gisteravond werd in de stad Wismar, in het noorden van Duitsland, een 20-jarige Syriër uitgescholden en in elkaar geslagen door drie mannen.

Op de Facebookpagina van Pro Chemnitz wordt opgeroepen om vanavond rond 18.00 uur samen te komen bij een voetbalstadion in de stad. De pagina heeft 18.000 volgers. De politie van de deelstaat Saksen heeft om bijstand van de staatspolitie gevraagd.

De protesten ontstonden nadat een 35-jarige Duitser was doodgestoken door twee emigranten. Twee mensen zijn opgepakt, een Syriër en een Irakees. De identiteit van een van de verdachten was aan het licht gekomen toen zijn aanhoudingsbevel was uitgelekt. Het gerecht is een onderzoek gestart om de lek te traceren.

IJzeren ketting

De 20-jarige man die gisteravond in elkaar is geslagen, woont in de stad Wismar, zo'n 450 kilometer ten noorden van Chemnitz. De man kreeg eerst xenofobe opmerkingen naar zijn hoofd en werd daarna in elkaar geslagen. De daders gebruikten hierbij een ijzeren ketting. Zowel Chemnitz als Wismar ligt in een voormalig Oost-Duitse deelstaat. Hier wonen minder buitenlanders dan in West-Duitsland, maar anti-islambeweging Pegida en antimigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) hebben hier toch meer aanhangers.