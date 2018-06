Duitse politie: Opgepakte Tunesiër maakte thuis uiterst giftige stof ricine

De autoriteiten deden eerder deze week een inval in het appartement van de man in Keulen. Daar troffen onderzoekers de uiterst giftige stof ricine aan. Experts in beschermende pakken verwijderden het biologische middel , dat wordt gewonnen uit bonen van de wonderboom, uit de woning. In zuivere vorm is 0,03 milligram al genoeg om iemand te doden.



Hoewel er geen concrete plannen in de woning zijn aangetroffen, sluiten de Duitse autoriteiten niet uit dat de man een staatsgevaarlijke actie in de zin had. De vrouw van de man is ook enige tijd vastgehouden, maar is vrijgelaten en zal niet in staat van beschuldiging worden gesteld. De man werd, na een tip, al enige tijd in de gaten gehouden.



Volgens Duitse media besloten de autoriteiten tot een inval omdat de Tunesiër op internet verdachte aankopen deed. Hij bestelde onder meer bestanddelen voor de productie van ricine. Er wordt nog uitgezocht wat de man, die in 2016 naar Duitsland reisde, precies van plan was. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat hij lid was van een terreurorganisatie.