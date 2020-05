Duitse rechtbank zet punt achter slepend proces over drama Love Parade

Mondkapje wordt overal norm in Europees OV behalve in Nederland

3 mei Met de bus, metro of trein reizen mag in steeds meer landen alleen met een mondkapje op. Na Duitsland en Oostenrijk stellen ook België, Frankrijk, Italië en Spanje mondbescherming verplicht. In Nederland vragen vervoerders in het OV het kabinet er nu ook om.