Duitse rechter laat Puigdemont voorlopig vrij op borgtocht

Tiener biecht terreurplannen op: Ik wilde spijkerbom gebruiken en mensen doden met bijl

19:58 Een Duits-Iraakse tiener was twee jaar geleden niet enkel van plan een zelfmoordaanslag te plegen op een kerstmarkt in Duitsland, maar overwoog ook een priester te doden en mensen af te slachten in een ziekenhuis. Dat verklaarde hij vandaag tijdens een videoconferentie op de tweede dag van een terreurproces in Wenen. Zijn gezicht was tijdens de uitzending enkel voor de rechters, de juryleden en de beklaagden zichtbaar.