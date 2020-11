Duitse regering verpakt coronawaarschuwing voor jongeren in filmpjes over ‘oorlogstijd’

In de eerste video blikt een oudere man terug op de winter van 2020 waarin hij als student van het leven wilde genieten maar het lot anders bepaalde. ,,Het onzichtbare gevaar bedreigde alles waarin wij geloofden. Plotseling lag het lot van ons land in onze handen”, vertelt Anton Lehman die volgens het onderschrift destijds ‘vocht’ in Chemnitz in de deelstaat Saksen.

Volgens hem schraapten zijn huisgenoten en hij alle moed bijeen en deden ze wat van hen werd verwacht. ,,Niets. Absoluut niets. We hingen dagen- en nachtenlang thuis rond en vochten zo tegen de verspreiding van het coronavirus. Onze bank was het front, ons geduld was ons wapen. Soms moet ik glimlachen als ik terugdenk aan die tijd. Dat was ons lot. Zo werden wij helden.” Daarna verschijnt de boodschap: ‘Word ook een held en blijf thuis. Samen tegen corona.’

Het tweede filmpje, waarin Lehmans echtgenote Luise terugblikt op dezelfde periode, bevat een soortgelijke, expliciete boodschap. ,,Het hele land keek vol verwachting naar ons jongeren. We hingen thuis wat rond, troffen zo weinig mogelijk anderen en verhinderden zo de verspreiding van Covid-19, het onzichtbare gevaar dat niet alleen ons land maar de hele wereld bedreigde. Als je me nu vraagt hoe vier jongeren dat destijds volhielden en zo dapper thuis rond konden lummelen? Misschien klopt het wat de mensen toen zeiden: bijzondere tijden vragen om bijzondere helden.”

Nationale herdenking

Regeringswoordvoerder Steffen Seibert verspreidde de eerste video zaterdagavond en de tweede zondagmorgen op sociale media. Telkens met de hashtag #besonderehelden (bijzondere helden). Met deze timing lijkt de Duitse regering aan te willen haken bij de nationale herdenking van de slachtoffers van beide Wereldoorlogen, het naziregime en ander geweld, vandaag in Duitsland.

Bij de nationale plechtigheid in Berlijn zijn ook prins Charles en zijn vrouw Camilla aanwezig. Het is voor het eerst dat Britse royals de herdenking in Duitsland bijwonen. Die staat dit jaar in het teken van de Brits-Duitse vriendschap 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog. De kroonprins, die gisteren zijn 72ste verjaardag vierde, houdt zondagmiddag een herdenkingsrede in de Bondsdag, het Duitse parlement.

