Duitse seksclub ontruimd na koolmonoxide-alarm: 350 schaarsgeklede swingers op straat

Er was gisteravond rond 21.00 uur net een groot feest voor swingers aan de gang in de club op de grens van Hattingen en Witten, in Noordrein-Westfalen. Omdat twee mensen bewusteloos raakten door de koolmonoxide, ging de brandweer meteen over tot volledige ontruiming van het gebouw dat meerdere verdiepingen telt.



Plots stonden zo'n 350 mensen op straat, meestal met alleen een handdoekje rond zich, een badjas aan en anders wel schaars gekleed. De swingers werden opgevangen in bussen, waar ze door medici werden onderzocht. Een tiental personen - acht feestgangers en twee verpleegkundigen - was onwel geworden en had medische verzorging nodig.



Na ruim vier uur konden de swingers terugkeren in de seksclub om hun bezittingen op te halen. Er werd toen geen koolmonoxide meer gemeten. Het feest werd niet voortgezet. Volgens Duitse media is het nog onduidelijk waar het koolmonoxide lekte. Energieleveranciers en schoorsteenvegers zijn nu op zoek naar de oorzaak. Ook de politie is een onderzoek gestart.