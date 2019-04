Duitse toeriste (26) verkracht en vermoord op Thais eiland

Een toerist trof gisteren het levenloze lichaam aan van de vrouw uit Hildesheim. Het lichaam van Beelte, dat bedekt was met bladeren, lag verscholen achter een rots. De kleren van de jonge vrouw waren van haar lichaam gescheurd, zo deelde de Thaise politie vandaag in een persbericht mee. Een schouwarts stelde naast een gebroken been ook ernstige verwondingen aan het hoofd van de twintiger vast. Uit onderzoek bleek dat Beelte verschillende keren met een steen op het hoofd is geslagen.



Kort na de gruwelijke vondst arresteerde de lokale politie een 24-jarige man. Tijdens het politieverhoor bekende hij onmiddellijk dat hij Beelte gisterenochtend achtervolgde, van haar scooter trok en haar bruut verkrachtte. Toen de jonge vrouw dreigde naar de politie te stappen, raakte de man naar eigen zeggen in paniek. Hij nam een steen en mepte er een aantal keer mee op het hoofd van Beelte, zo verklaarde hij aan de politie. Op het moment van de feiten was de 24-jarige Thai onder invloed van drugs.



De twintiger, die wordt beschuldigd van moord en verkrachting, verblijft momenteel in de gevangenis van Bangkok in afwachting van zijn proces.