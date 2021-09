Duitse verkiezingen: SPD loopt verder uit

De Groenen, die Linke en de populistische AfD leveren verder in, in de laatste peiling. Over twee weken zijn de federale verkiezingen in Duitsland die ook de toon gaan zetten in Europa. De SPD lijkt op dit moment in een zetel te zitten voor de overwinning. De SPD-kandidaat voor het bondskanselierschap, Olaf Scholz, wint in de ‘zondagtrend’ van de krant Bild am Sonntag een extra procentpunt ten opzichte van de voorgaande week. De SPD staat nu op 26 procent van de stemmen. De CDU/CSU-unie van Merkels gedoodverfde opvolger Armin Laschet blijft ongewijzigd staan op 20 procent.