Duitse vrouw zegt twaalf jaar te zijn opgesloten en gemarteld door echtgenoot

In het noordoosten van Frankrijk is een Duitse man aangehouden die er door zijn Duitse vrouw van wordt beschuldigd dat hij haar twaalf jaar heeft opgesloten en mishandeld. De man wordt vastgehouden op verdenking van ‘mishandeling, vrijheidsberoving en verkrachting’.

In eerste instantie zeiden politiebronnen tegen Franse media dat de vrouw werd gevonden in een afgesloten kamer in het appartement van het echtpaar. Ze zou ondervoed en kaal geschoren zijn, botbreuken en bloeduitstortingen hebben. Agenten vertelden zelfs dat een ‘marteltafel’ was gevonden in het appartement.

Vanavond organiseerde het Openbaar Ministerie een speciale persconferentie om die berichten te nuanceren. De vrouw heeft een eerste medisch onderzoek gehad, aldus aanklager Olivier Glady. ,,Op beelden van de scanner zijn geen breuken te zien’’, zei hij. ,,Ook zijn geen bloeduitstortingen gevonden. In het huis zijn geen bloedsporen gevonden.’’

Volledig scherm In de lokale pers zeiden buren van het Duitse echtpaar vandaag dat zij de mensen nauwelijks tegenkwamen. © AFP

‘Geen bewijs’

Volgens hem lijkt het er na de eerste verhoren van de man en de vrouw op dat er iets anders is gebeurd dan aanvankelijk naar buiten werd gebracht. De aangehouden echtgenoot heeft tegen de politie gezegd dat zijn vrouw al ‘langdurig ziek was’. Ze zou kanker hebben. Dat zou mogelijk haar kale hoofd verklaren. De man ontkent zijn vrouw te hebben mishandeld, zoals zij aan agenten vertelde.

Of er, behalve de getuigenis van de vrouw, ook concrete aanwijzingen zijn voor mishandeling, verkrachting of vrijheidsberoving is onduidelijk. Aanklager Glady wilde daarover geen verdere details geven. Vooralsnog is er ‘geen bewijs’ dat de vrouw was opgesloten door haar man, was het enige dat Gladys zei.

Het gaat om een Duits echtpaar dat in de Franse stad Forbach woonde, tegen de Duitse grens. Afgelopen zondagnacht sloeg de 53-jarige vrouw via een telefoon alarm. Maandagochtend om 6 uur arriveerde de politie en werd de 55-jarige echtgenoot opgepakt. Hij is niet bekend bij de politie. De vrouw is naar een ziekenhuis overgebracht.

In 2019 is de politie al eens gealarmeerd over de situatie van het echtpaar. Het stel sprak toen de (onbekende) beschuldigingen tegen. In de lokale pers zeiden buren van het echtpaar vandaag dat zij de mensen nauwelijks tegenkwamen. ,,Hij zei tegen iedereen dat zij kanker had, dus vandaar dat zij kaal was’’, aldus een buurvrouw. ,,Soms hoorden we wel eens geschreeuw, maar ik dacht altijd dat ze dat deed vanwege de pijn van haar ziekte.’’

Volledig scherm Het gebouw waar het stel woonde in Forbach, Oost-Frankrijk. © AFP

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: